Klimmer Paul Hegge (51) beklom als enige Belg de K2: "Volgende berg beklim ik mét vrouw en kinderen!"

27 december 2018

13u14 0 Alken 2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen.

Alken Paul Hegge (51) beklom dit jaar als eerste Belg ooit de K2 (Kaitu), de meest gevaarlijke berg ter wereld. Nooit meer zou hij een gelijkaardig kaliber beklimmen, want één op de vier beklimmers overleeft het zelfs niet. "Maar ik kan het niet loslaten. We gaan voor de Kilimanjaro in Afrika mét het hele gezin, die is zeker haalbaar!"

"Nooit meer." Dat waren de eerste woorden van Alkenaar Paul Hegge toen hij in juli dé berg der bergen temde. De op één na hoogste bergtop van 8.611 meter ligt in de Pakistaans-Chinese grens, en is abnormaal steil. De eindbeklimming is vergelijkbaar met een uitklapbaar zoldertrapje, en dat drie kilometer lang. Eén op vier klimmers overlijdt door gezondheidsproblemen of externe factoren. Hegge wilde vooral zijn eigen gezin niet meer thuis met angst laten zitten, ondanks zijn passie.

Volgens de lokale bevolking wonen daarboven hun goden. Wij betreden dus hun 'hemel' hé. Paul Hegge

Aan één belofte heeft Hegge zich alvast gehouden: het gezin laat hij komende zomer niet achter in België - al dan niet bang wachtend op dat gevreesde telefoontje. Maar thuis in zijn zetel blijven zitten, gaat hij ook niet doen. "We gaan gewoon samen klimmen", vertelt Hegge. "De Kilimanjaro is nét geen 6.000 meter hoog, en is doenbaar. Als je de K2 hebt gedaan, is deze zelfs 'gemakkelijk'. Maar mijn vrouw en kinderen gaan in het voorjaar toch moeten starten met trainen, want je mag dat zéker niet onderschatten."

Hond

Of Hegge veel overtuigingskracht nodig had? "Ik stond sowieso bij mijn vrouw in het krijt. Toen ik thuis kwam na zes weken Azië, zijn we bijna onmiddellijk een hond gaan kopen. Het beestje zit hier dus omwille van mijn avontuur. Maar mijn vrouw wéét hoe groot mijn passie voor klimmen is, ik heb haar zelfs in dat wereldje leren kennen. Zij houdt wel meer van rotsklimmen, meer op een verfijnde manier. Ze is technisch veel sterker dan ik, maar 8.000 meter hoogte en het gevaar opzoeken, is dan weer niets voor haar. Boven 5.000 meter krijgt ze lichamelijk meer moeilijkheden, migraine speelt dan op."

Maar onderdoen voor Paul moet ze zeker niet. Toen de twee nog geen jaar samen waren, deden ze al eens dé ultieme relatietest. "Dwars door het Atlasgebergte in Marokko in de winter met enkel een kompas, kaart, hoogtemeter én een tentje. Ik was de trekker, maar zij heeft mij steeds zonder aarzelen gevolgd. Ook toen ik hopeloos verkeerd was gelopen, en we de nacht moesten doorbrengen op een steile bergwand."

Kangchenjunga

Paul wil niet helemaal bevestigen of hij eeuwig nieuwe zware uitdagingen uit de weg gaat. "Ik ben in theorie jong genoeg om nog een tiental jaar serieus te klimmen. De Kangchenjunga is met 8.586 meter de derde hoogste berg ter wereld, en eerlijk: ik zou die ooit eens willen afvinken. Maar het is geen prioriteit. Als ik nu weet dat ik op mijn 62 jaar zou verongelukken tijdens het beklimmen van die berg, weet ik niet of het zou doen. Sinds ik zelf kinderen heb, ben ik me véél bewuster van de risico's die ik neem. Anderzijds is dat gevoel onbeschrijfelijk. Bovenaan die top zie je de curve van de aarde. Volgens de lokale bevolking wonen daarboven effectief hun goden. Wij betreden dus hun 'hemel' hé."

Elke ochtend loop ik de tien verdiepingen op het werk evenveel keer omhoog Paul Hegge

Trainen doet Hegge het hele jaar door. De Limburger werkt in Brussel en woont in Woluwe aan de rand van de hoofdstad. "Maar je hebt geen bergen nodig om te trainen hoor. Ik ga met de fiets werken en loop élke ochtend de tien verdiepingen op het werk evenveel keer omhoog. Dat doe ik al jaren, en mijn collega's weten dat. De meerderheid neemt de lift, maar het is soms lachen als ze me doordrenkt van het zweet de trappen op zien lopen. Een betere oefening is er niet."

Teambuilding

Het is net met enkele collega's dat Hegge naar de Kilimanjaro trekt. De ideale teambuilding volgens hem. "Samen dat avontuur delen is geweldig. Net daarom vind ik het ook belangrijk dat we dit met ons gezin doen. Pas op, ik leid deze expeditie. Dus ik voel me ook bijzonder verantwoordelijk voor iedereen. Een plezieruitstapje met het gezin is voor velen heel wat anders."

Hegge werkt momenteel als PR-verantwoordelijke voor Lineas een transportbedrijf met de focus op het spoornetwerk doorheen Europa. Maar waarom niet van je hobby je beroep maken? "Dat is niet evident. In België is die markt veel te klein. Je moet dan al een reisbureau beginnen en expedities organiseren in Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Ik geef wel veel lezingen bij clubs over mijn avonturen. En in mijn job is omgaan met de klimaatverandering - en vooral preventief maatregelen treffen - één van de grootste uitdagingen. Het vrachtvervoer is acht keer meer vervuilend dan goederenvervoer over het spoor. We willen dat net meer uitbouwen in Europa. Dankzij mijn passie kom ik op plaatsen waar ik gletsjers zie verdwijnen. Zowel in Europa als in Azië. Zelfs de wintersport in Frankrijk, Oostenrijk of Noord-Italië zal doorheen de tijd steeds hoger liggen en binnen twintig jaar verdwenen zijn."

"Alles is aan elkaar gelinkt. Weet je dat de gezondheidszorg in ons land jaarlijks 8 miljard euro uitgeeft aan de gevolgen van de hoge uitstoot? We beseffen de ernst nog niet, maar ik sta er geregeld met mijn voeten in. Het is door het gedrag van de industrielanden, dat ze in landelijke gebieden in Azië de gevolgen dragen. Het waterpeil van de Indus in Pakistan staat zorgwekkend laag, en in andere seizoenen heb je extreme wateroverlast. De klimaatverandering voelen zij harder dan wij. Als ik op zo'n berg sta, dénk ik aan al die dingen. Ik doe zowel mijn job als passie met plezier én ernst."

Relativeren

Hegge wil mede via zijn lezingen en initiatieven, geld inzamelen om lagere scholen in te richten in het gebied waar hij gaat klimmen. "Als er iets is wat ik dankzij het klimmen leerde, is het relativeren. In het Hymalaya-gebergte, Nepal of in India hebben ze soms één uur stroom per dag. Als bij ons de elektriciteit voor één uur uitvalt, is het alle hens aan dek. We hebben écht niet zoveel nodig, maar zijn het besef soms kwijt. Leerkrachten geven er vrijwillig les in erbarmelijke omstandigheden. Het is énkel via onderwijs dat we ze hen daar kunnen vooruit helpen. De economie bloeit wel als de backpackers en klimmers er passeren, en die markt wordt er steeds groter. Maar het geld belandt steeds in dezelfde handen. Ik wil die dorpen op een gerichte manier dingen teruggeven. Wij mogen hun goddelijke bergen beklimmen. Dit is het minste dat we kunnen terugdoen."

