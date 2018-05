Kalfjes uit brandende loods gered 23 mei 2018

02u41 1

In een loods langs de Bulsstraat in Alken is dinsdagochtend een voorraad hooi en stro beginnen branden. Tussen de voorraad stonden ook enkele kalveren. Die konden gelukkig tijdig in veiligheid gebracht worden. Brandweerzone Zuid West Limburg moest het hooi en stro uit elkaar trekken en grondig nablussen, en was daardoor nog tot in de vroege ochtend bezig. Het gebouw zelf bleef door de brand gespaard. (RTZ)