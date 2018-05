Jaar rijverbod voor veelovertreder 23 mei 2018

02u54 0

Een jaar rijverbod en een boete van 8.000 euro is het verdict voor een 31-jarige man uit Diepenbeek die een waslijst aan overtredingen beging. Na het rijverbod volgen medische en psychologische proeven alsook theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens indien hij opnieuw het recht op sturen wil verwerven.





Geen geldig rijbewijs

Op 23 februari vorig jaar reed de dertiger in het centrum van Alken aan een veel te hoge snelheid waar maximum 50 kilometer per uur toegelaten is. Bij controle kon hij geen geldig rijbewijs voorleggen omdat dit ingetrokken was bij een eerdere veroordeling. Ook had de hardleerse Diepenbekenaar de destijds opgelegde psychologische en medische onderzoeken niet ondergaan.





(JEK)