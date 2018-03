Hangarbrand legt wietplantage bloot VOORMALIGE MAALDERIJ LOOPT ZWARE SCHADE OP TOON ROYACKERS

27 maart 2018

03u38 0 Alken Een zware brand heeft gisterochtend een grote hangar vernield langs de Lindestraat in Terkoest bij Alken. De hele buurt werd opgeschrikt door enkele luide knallen. Even later sloegen de vlammen al door het dak van de voormalige maalderij. Speurders vonden er resten van een wietplantage.

"Om vier uur begonnen onze honden plots luid te blaffen", vertelt Tonny Punie, die zelf naast zijn voormalige maalderij woont. "In het begin zagen we helemaal niets, maar de honden bleven een hels kabaal maken. Ze waren helemaal overstuur. Daarom ben ik door alle ramen beginnen kijken, tot de rook plots recht in mijn gezicht geblazen werd. De hangar naast ons huis stond in brand." Punie belde de hulpdiensten en liep met zijn familie naar buiten. "Veel konden we helaas niet meer beginnen. Wel heb ik snel mijn paardentruck weggereden, want die stond pal naast het brandende gebouw geparkeerd."





Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al aangegroeid tot een hevige, uitslaande brand.





Mogelijk asbest

"Door de grootte van het gebouw was het niet eenvoudig om de vlammen snel onder controle te krijgen", zegt Frederick van der Have van brandweerzone Zuid West Limburg. "Bovendien lag er veel brandbaar materiaal zoals hout opgeslagen. We hebben dan ook versterking gekregen van een groot aantal Limburgse korpsen. We waren ook bang dat de dakplaten mogelijk asbest konden bevatten. Daarom is de omgeving afgezet en heeft de politie in de buurt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden." Later die ochtend bleek dat er effectief asbest was neergedwarreld, maar dan alleen in de onmiddellijke omgeving van de brand. Kort voor de middag mochten de buurtbewoners hun ramen en deuren weer openen. Sommige hallen hebben heel wat schade opgelopen, andere bleven gevrijwaard.





Cannabisplantage

Buurman Tonny Punie is een van de laatste familieleden die nog de handen uit de mouwen gestoken heeft in de voormalige maalderij van Terkoest. "Onze familie is hier kort na de Tweede Wereldoorlog begonnen met het malen van meel en het produceren van veevoeder. Veel Alkenaren weten dat nog goed. Twaalf jaar geleden zijn we gestopt. Jammer, maar de locatie was niet ideaal. Toch doet het me wel iets dat het pand zo vernield is. Intussen werd een deel gebruikt door een bouwfirma, die de hallen gebruikt om er bouwmaterialen te recycleren."





Zij kwamen maandagochtend meteen de schade opmeten. "Na de bluswerken werden in een hal restanten van een cannabisplantage ontdekt," zegt korpschef Rohnny Maes van de politiezone Kanton Borgloon. "Daar is het vuur vermoedelijk ontstaan. Het is niet meteen duidelijk wie die hal gebruikte. Voorlopig zijn er nog geen aanhoudingen, maar we zijn wel een onderzoek gestart."