Groen wil snelle doorstart windmolenproject Open Vld Alken: “Meer onderzoek alvorens grote beslissingen” DSS

01 februari 2019

15u03 0 Alken Op de Alkense gemeenteraad onthielden de raadsleden van Open Vld zich afgelopen donderdag unaniem inzake het windmolenproject in Industrieterrein Kolmen op basis van onvoldoende onderzoek naar de gevolgen voor de burgers. Frank Vroonen van Groen noemt de houding van open VLD eerder bizar: “ We voeren enkel verder uit wat de open VLD in 2016 heeft opgestart”.

Het is namelijk zo dat er volgens hen veel te weinig onderzoek werd gedaan naar de mogelijke schade voor de omgeving van het Industrieterrein Kolmen waar het gemeentebestuur dit windmolenproject wilt vestigen. “Het klimaat is een erg belangrijke pijler waarvoor we moeten vechten. Desondanks mag de burger niet geschaad worden door overhaaste beslissingen in deze context. Er moet voldoende onderzoek voorafgaan aan grote akkoorden zoals deze” zegt gemeenteraadslid André Vanhex. “Wij stemden unaniem ‘onthouding’ omdat we achter groene energie-initiatieven staan en bijgevolg geen ‘tegen’-stem wilden innemen. Maar we kunnen niet ‘voor’ stemmen voor projecten waarbij we geen zekerheid hebben dat de Alkenaar er niet onder zal lijden” zegt fractieleider Ingrid Jacobs.

Bizar

Schepen Frank Vroonen (Groen): “Bizar, we voeren gewoon uit wat Vanhex eerder al beslist heeft. Maar goed, we willen inderdaad vooruit gaan in dit dossier. Onze burgers zijn bezorgd over de klimaatopwarming. Studenten komen massaal op straat of gaan zelfs spijbelen. Die boodschap hebben we goed gehoord. Wij zien heel wat voordelen in een snelle aanpak van het dossier. Als de windmolens er komen, wordt ook een energieconsulent ter beschikking gesteld. Die wordt een duurzaamheidsversneller voor Alken.”

Ook over de burgerparticipatie stelt Vroonen gerust: “Er volgt een openbaar onderzoek en er wordt een infovergadering voor de inwoners georganiseerd. De Alkenaren krijgen alle mogelijkheden om het dossier te bestuderen en eventuele bezwaren in te dienen.”