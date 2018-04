Gevangenisstraf voor doodrijder 27 april 2018

02u41 0 Alken De politierechter in Tongeren veroordeelde een 25-jarige man uit Alken tot 13 maanden cel en een boete van 8.000 euro omdat hij, met een glas te veel op, een man doodreed en vluchtmisdrijf pleegde.

Na zijn dagtaak ging de Alkenaar op 19 februari vorig jaar nog een glaasje drinken, eerst in het Paralcentrum en later in café Bananja. Toen hij 's nachts naar huis reed, week hij plots van zijn weg af. Op de gelijkgrondse berm wandelden een man en zijn echtgenote, samen met een bevriend koppel. Voor de man werd de botsing fataal. Acht uur na het ongeval kon de doodrijder verhoord worden. Volgens de verbalisanten ademde de Alkenaar toen nog een indringende alcoholgeur uit. Hij vertelde hen dat hij dacht een dier aangereden te hebben en verstrooid was omdat hij aan zijn werk aan het denken was. Hij krijgt gedeeltelijk uitstel van celstraf en een boete, maar wel 14 maanden rijverbod opgelegd. Aan de nabestaanden van het slachtoffer is hij provisioneel 5.000 euro schadevergoeding verschuldigd. Om de definitieve schadevergoeding te bepalen, worden de debatten op 25 september heropend.(JEK)