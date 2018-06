Fietser (83) overlijdt onder dieplader: mogelijk dodehoekongeval 29 juni 2018

02u40 1 Alken De 83-jarige fietser Jean V. uit Alken is gisteren om het leven gekomen na een tragisch ongeval met een vrachtwagen in de Veerstraat vlak bij het centrum van Wellen. Mogelijk gaat het om een dodehoekongeval.

Het ongeval gebeurde rond 10.40 uur aan het kruispunt met de Overbroekstraat. "Het lijkt er op dat de 83-jarige fietser in de Veerstraat reed in de richting Wellen-centrum", zegt waarnemend korpschef Ronny Maes van de lokale politie Kanton Borgloon. "Een truck die uit Overbroekstraat kwam, wilde gelijktijdig afslaan richting Alken. Het is tot een botsing gekomen, waarbij de fietser gegrepen werd door de oplegger."





Trucker verhoord

Mogelijk is het slachtoffer even in een dode hoek terecht gekomen.





Een ziekenwagen en een mug-team snelden nog ter plaatse. Maar voor de 83-jarige man Jean V. uit Alken kon geen hulp meer baten. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.





De politie sloot gisteren de verbindingsweg tussen het centrum van Wellen en Alken meteen af, zodat de deskundige op vraag van het Parket Limburg de vaststellingen van het tragische ongeval kon doen. In de Veerstraat mogen normaal geen vrachtwagens komen, behalve als het om lokale leveringen gaat. De truckchauffeur werd daarom gisteren verhoord.





De man was aanvankelijk in shock en moest ook opgevangen worden door de hulpdiensten. Kort na de middag konden die de omgeving opnieuw vrijgeven. (RTZ)