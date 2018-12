Burgemeester beveelt onderzoek Volksgezondheid naar kwaliteit leidingwater Mogelijk Microplastics in kraantjeswater in Alken Dirk Selis

07 december 2018

18u01 1 Alken De Alkense Burgemeester Mark Penxten (N-VA) neemt geen risico en heeft een recent vrijgekomen onderzoeksrapport van de Universiteit Hasselt over de mogelijke aanwezigheid van microplastics in het leidingwater van Alken, overgemaakt aan de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

“Wij hebben ons over het rapport gebogen en hebben geoordeeld dat FOD Volksgezondheid de zaak verder moet onderzoeken omwille van de volksgezondheid van alle Alkenaren. Het was de ingenieur Robin Severi die enkele jaren geleden soms kleine vezeltjes en bolletjes in het onderzochte spoelwater van zijn filters aantrof en dat er tijdens kwaliteitscontroles tal van harde stukjes van allerlei vormen en verschillende kleuren werden opgemerkt in het terugspoelwater.

Microplastics

“In Alken is dit jaar een waterfiltersysteem geplaatst op het leidingwater in Alken. Door het actuele nieuws van microplastics die terug te vinden zijn in leidingwater, vroeg men mij om ook dit spoelwater op te vangen en te laten onderzoeken. Ik heb de universiteit van Hasselt – UHasselt – afdeling Toegepaste en Analytische Chemie (TANC) gevraagd om waterstalen te laten onderzoeken en ook om aanwezig te zijn tijdens de staalname. De deeltjes zijn microscopisch geanalyseerd en de resultaten liegen er niet om: PET, PVC, polyamides, cellulosevezels” zegt de Alkense ingenieur Robin Severi.

Kankerbevorderend

“Uit eerdere wetenschappelijke onderzoeken en rapporten weten we al dat er onder andere Bisfenol A (BFA) en weekmakers vrijkomen uit plastics. Dit zijn hormoonverstorende stoffen die vrouwelijke hormonen nabootsen en het libido en daardoor de vruchtbaarheid van de mannelijke soort, inclusief de mens in gevaar brengen. Organische vervuilingen kunnen zich dan weer aan de microplastics hechten en zo schade veroorzaken. Microplastics kunnen via de darmwand in het weefsel terechtkomen die kleine wondjes veroorzaken die tot ontstekingen leiden en kankerbevorderend zijn. Wat de effecten zijn op de gezondheid bij langdurige blootstelling, is onbekend.” zegt Robin Severi.

De Watergroep

“Wij hebben dit rapport ook gezien en er is volgend ons geen enkel verband tussen de resultaten van het UH-rapport en de beweringen van ingenieur Severi”, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. “Dit gezegd zijnde beginnen wij met de Universiteit Gent een globaal onderzoek op naar de eventuele aanwezigheid van microplastics in het leidingwater.”

Universiteit Hasselt

Professor dr. Pieter Samyn van de Universiteit Hasselt die het onderzoek uitvoerde, maakt voorbehoud op wetenschappelijk vlak: “Het gaat om slechts één staalname in een huis in Alken, de oorsprong van de aangetroffen ‘materialen’ valt niet te achterhalen en kan net zo goed de installatie in dat huis (pvc-buizen bijvoorbeeld) zijn en er is momenteel nog geen wetenschappelijk bewijs voor gevolgtrekkingen.”