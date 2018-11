Brand vernielt oude vierkantshoeve in Alken Bewoner Benny De Clercq: “Derde keer brand in mijn leven” Toon Royackers

15 november 2018

10u54 0 Alken Op het kruispunt van de Grootstraat met de Bulsstraat in Alken heeft een hevige brand woensdagavond laat een oude vierkantshoeve vernield. De bewoner werd kort voor 23 uur opgeschrikt door een vreemd geluid. Minuten later zag hij de vlammen al hoog uit zijn hoeve naar buiten slaan. Het is trouwens al de derde keer in zijn leven dat bewoner Benny De Clercq slachtoffer werd van een hevige woningbrand.

De man kon gelukkig wel ongedeerd naar buiten lopen. “Maar de schade aan de hoeve is helaas bijzonder groot. Toevallig waren we bezig met renovatiewerken. Daardoor had ik wat dozen kledij opgeslagen in het voorste gedeelte van de oude boerderij. Gelukkig maar, want daardoor heb ik nu nog iets om aan te doen. In het oudere gedeelte waar ik momenteel woon stond alles op korte tijd in lichterlaaie.” Brandweerzone Zuid West Limburg snelde woensdagavond massaal ter plaatse. Zij konden nog een deel van de oude hoeve redden. Vanmorgen laaide het vuur een paar keer opnieuw op, waardoor de brandweer opnieuw ter plaatse moest snellen om na te blussen.

Derde keer

De precieze oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Het gerechtelijk labo is donderdagmorgen wel ter plaatse gevraagd voor een onderzoek. “Het is al de derde brand die ik mijn leven meemaak,” zucht Benny De Clercq. “In 1999 en 2002 had ik al eens vuur in mijn woning in Diepenbeek. Daar ging in 2002 ook een hangar met mijn oldtimers in de vlammen op. Sindsdien was ik hier in Alken komen wonen. De vorige keren ging het telkens om een blikseminslag. Wat er nu mis gelopen is weet ik zelf ook nog niet.” De man is voorlopig weer dakloos. Hij wordt opgevangen door familieleden. Zijn enige overgebleven oldtimer na de vorige brand is een Trabant, die nu op de binnenkoer van zijn hoeve stond. “De Trabant is grotendeels in intact gebleven. Hopelijk kan ik hem nog herstellen," besluit Benny.