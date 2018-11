Belastingverhoging niet uitgesloten Burgemeester belooft wel geen naakte ontslagen Dirk Selis

29 november 2018

14u53 0 Alken N-VA en Groen hebben voor Alken een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2019-2024. Open VLD viel uit de boot. “Voor ons was een belastingverhoging onbespreekbaar, maar die garanties kon Penxten ons niet geven. Zonder ons dan.” zegt Igor Philtjens (Open VLD)

Burgemeester Penxten “In de aflopende bestuursperiode zijn belangrijke dossiers in stelling gebracht: de ontwikkeling van Kerkveld en Kouterman, de herinrichting van het Laagdorp, het opzet van Alken Valley 2020 en de bouw van een nieuw woonzorgcentrum annex dienstencentrum. Deze dossiers bepalen mee de verdere ontwikkeling van Alken. De schaalgrootte van Alken zet druk op de bestuurskracht en de budgettaire ruimte voor investeringen. We gaan een ernstig debat moeten voeren over de gemeentelijke kerntaken, budgettaire zuinigheid en het verkennen van nieuwe financieringskanalen. Er zullen wel geen naakte ontslagen vallen en ik hoop dat we geen belastingen moeten verhogen maar echt uitsluiten kan ik dit niet.”

Breekpunt

“Dat was het breekpunt voor ons” zegt oppositieleider Igor Philtjens (open VLD). Wij kregen de schepen van Financiën maar hadden garanties geëist om geen belastingen te verhogen. Die garanties kwamen er niet, dan kiezen we liever voor de oppositie. De maskers mogen in alle eerlijkheid afvallen.”