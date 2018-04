Amber (5) en Arhur (5) geven elkaar het jawoord 28 april 2018

02u47 0

Een vertederend jawoord én een kusje. Daarmee zijn Amber (5) en Arthur (5) van de derde kleuterklas van gemeenteschool De Basis gisteren spelenderwijs getrouwd. Ze mochten daarvoor zelfs écht naar het gemeentehuis.Juf Colette en alle vriendjes en vriendinnetjes van de derde kleuterklas mochten mee om te kijken. "We hebben de voorbije weken geleerd over trouwen, en op die manier kunnen de kleuters zien hoe dat precies in zijn werk gaat", vertellen de juffen. "Of ze echt verliefd zijn? Ze zijn alleszins héél goede vriendjes."





De burgemeester kwam het huwelijk officieel bekrachtigen, nadat Arthur en Amber beloofd hadden dat ze ook voor altijd vriendjes zullen blijven. Nadien volgde in de kleuterschool nog een feestje, met een openingsdans van Kinderen voor Kinderen en met de 'kusjessoldaten' van K3. (RTZ)