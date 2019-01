Alkense burgemeester wil gaan samenwerken met Wellen, Kortessem, Heers en Borgloon “Krijgen we dan nog een schuldvermindering van 500 euro per inwoner?” Dirk Selis

02 januari 2019

14u53 0 Alken De Alkense burgemeester Mark Penxten (N-VA) legde vandaag zijn eed af voor gouverneur Hermans Reynders. Hij trok nog maar net de deur van het provinciehuis achter zich dicht, of daar viel het meest beladen woord voor de komende legislatuur al: fusie.

“Laat mij van meet af aan duidelijk zijn, ik opteer voor een samenwerking tussen de Haspengouwse gemeenten Alken, Kortessem, Wellen, Heers, en Borgloon. Ik spreek voorlopig niet van een fusie, maar ik sluit het zeker niet uit. Ach, dat woord is veel te beladen. Laat ons eens bij het begin van de legislatuur elkaars meerjarenplanning naast elkaar leggen en kijken waar we de kosten kunnen delen onder ons vijf. Ik denk aan de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar. Veel te duur als Alken dit alleen moet financieren, maar met vijf gemeenten die samenleggen wordt dit een haalbare kaart. Ook op gebied van handhaving kan de inwoner van onze gemeenten een transparanter beleid verwachten. Als ik nu de reglementering bekijk op vlak van vuurwerk. Als iemand een pijl afschiet in een tuin in Wellen, en die komt in een aangrenzende tuin terecht in Alken verschilt de wetgeving al. De mensen lachen daar toch mee.” vertelt burgemeester Penxten.

Samenwerken? Niet eenvoudig!

Burgemeester Erik Awouters (open VLD) van Borgloon reageert voorzichtig: “Het lijkt makkelijker dan het is, samenwerken bedoel ik dan.” We hebben dat in het verleden al eens geprobeerd met Kortessem zowel voor de milieudienst als de IT-dienst. We zijn daar toch van moeten terugkomen, administratief was dat niet eenvoudig. Om te beginnen welke gemeentesecretaris is bevoegd voor welke ambtenaar?Niet eenvoudig op te lossen in de praktijk. Daarbij, laat ons maar eerst werk maken van de inkanteling tussen OCMW en gemeente. Op zich al een huzarenstukje. Een fusie? Daar zeg ik niet meteen neen tegen, maar dat is niet aan de orde vermits onze collega uit Wellen dat absoluut niet ziet zitten.”

Zeer koele minnares

“Straf! Op uw eerste dag als burgemeester uw gemeente al onmiddellijk in de uitverkoop zetten. Nog voor de solden officieel begonnen zijn.” lacht de Wellense burgemeester Els Robeyns (sp.a). “In alle ernst nu, iedereen weet dat ik een zeer koele minnares van een fusie ben, omdat de afstand met de inwoner te groot wordt, we gaan onze identiteit verliezen en onze dienstverlening gaat er op achteruit. Maar goed, laat ons eens proberen met een samenwerking.”

Schuldvermindering

Wij gaan dit zeker bekijken in de schoot van ons schepencollege. Fusie of samenwerking, het zal er van moeten komen. Deze financiële situatie is voor ons als kleine en landelijke gemeente niet langer houdbaar. Daar moet een structurele oplossing voor komen. Maar geldt die schuldvermindering van 500 euro per inwoner nog? Dat zou zeer welkom zijn in Heers.” besluit de Heerse burgemeester Henri Dumont (VLDumont) fijntjes.