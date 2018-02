4.300 bomen en struiken voor goed doel 05 februari 2018

02u25 0 Alken Het Jane Goodall Institute Belgium (JGI) en de Bosgroep Limburg organiseerden gisterenmiddag de boomplantdag 'Forest in One Day'.

Deze vond plaats in de Bengelbeemd achter de brouwerij Alken-Maes in Alken. In totaal werden maar liefst 4.300 inheemse nieuwe bomen en struiken aangeplant. "Dit is een mooi initiatief, waarbij bosbouw, ecologie, natuur en ontwikkelingssamenwerking aan elkaar gekoppeld worden", reageert gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a).





Jane Goodall was een avonturierster die in de jaren '60 baanbrekend onderzoek aflegde in de Gombe Vallei. Dit zou de grondslag vormen voor het primatologisch onderzoek en de relatie tussen mens en dier herdefiniëren. Het Jane Goodall Instituut (JGI) Belgium heeft als doel respect te bevorderen voor dieren, mensen en het milieu in België en in het buitenland. Het zijn ook de kinderen van dit goed doel die voor elke boom die in Alken gesponsord geplant wordt, een boom planten in Burundi. Deze bomen zullen er de schaarse woudfragmenten die na de sociopolitiek onstabiele periode overbleven verbinden. Zo wordt het leefgebied van de chimpansee hersteld.





Voor de editie van 2018 ontving JGI ook een mooie bijdrage van Luminus. In het kader van hun jaarlijkse Globetrotters actie registreerden de werknemers hun sportieve activiteiten. Al deze activiteiten werden opgeteld en omgezet in kilometers. Per 100 kilometer schonken zij één boom. (BVDH)