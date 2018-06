"Ze schreeuwde het uit na zijn beestig gedrag" VIJFTIGER DIE EX-VRIENDIN UREN FOLTERDE, RISKEERT 7 JAAR BIRGER VANDAEL

30 juni 2018

02u28 3 Alken Een 50-jarige man uit Alken moet mogelijk 7 jaar naar de cel, omdat hij zijn ex-vriendin urenlang mishandelde en ermee dreigde haar in het Albertkanaal te gooien. De politie vond haar halfnaakt en bebloed terug in zijn camionette. Hij staat terecht voor poging doodslag met voorbedachte rade.

De 42-jarige vrouw uit Maaseik wou op 20 juli 2015 in de vooravond even het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden verlaten om haar gsm op te halen in haar appartement. Ze keek nog rond of haar ex-partner niet in de buurt was, want die was de laatste tijd erg gewelddadig. Toen ze maar niet terugkeerde, werd de politie verwittigd. In het appartement werd niemand aangetroffen, maar er lagen glasscherven en plukken haar op de grond. Ook waren er bloedsporen op de kussens in de zetel. Er was geen twijfel mogelijk: de Alkenaar had haar opgewacht in het appartement en vervolgens meegenomen.





Rond 22.30 uur passeerde beklaagde aan een tankstation in Kortessem met een volledig bebloed hemd. De politie zette alles op alles om zijn camionette te vinden en rond 23.50 uur hadden ze prijs. IJzig kalm werd de beklaagde geboeid. "Mijn vriendin ligt met haar zatte botten nog in de wagen", zei hij. De politie vond half onder de bestuurderszetel inderdaad het slachtoffer. "Toen ze het slachtoffer controleerden, schreeuwde ze het uit", vertelt de procureur.





Twee weken ziekenhuis

Daarna zakte ze weg, pas in het ziekenhuis zou ze bijkomen. Ze had kneuzingen en schaafwonden over heel haar lichaam en 3,1 promille alcohol in het bloed. Twee weken lang moest ze in het ziekenhuis blijven.





De Maaseikse overleefde uiteindelijk de gruweldaden, maar overleed in de zomer van 2017 ten gevolge van alcoholproblemen. Ze kon zich bijgevolg ook geen burgerlijke partij stellen. Destijds legde ze wel verklaringen af. "Ze beweerde dat beklaagde haar opwachtte in het appartement en tekeer ging als een beest. Hij dreigde met een injectiespuit - waarvan hij beweerde dat ze HIV bevatte - en zei in de buurt van het Albertkanaal dat haar hetzelfde zou overkomen als Patrick Dewael, waarmee hij eigenlijk Steve Stevaert bedoelde. Zij moest een fles wodka drinken, hij duwde een sigaret uit op haar, urineerde op haar en brak haar pols."





Beklaagde was danig onder de indruk toen hij zelf zijn versie vertelde. "Ik wou gewoon mijn 2.000 euro terugkrijgen. Zij bedreigde mij met een mes en ik heb hele domme dingen gedaan. Ik was wel gewoon dat ze in coma was door de drank." Net voor de feiten zou de man de horrorfilm 'Hostel' gekeken hebben, wat hem mogelijk inspireerde. Advocaat Jan Keulen bevestigt dat de zaak een grond van waarheid bevat, "maar er zijn grote hiaten." Hij hoopt dat de man uitstel van de straf krijgt, gekoppeld aan voorwaarden. Vonnis op 12 juli.