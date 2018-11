“Pyromaan uit Alken is gevat” Toon Royackers

25 november 2018

21u27 0 Alken De pyromaan die de voorbije weken voor vijf hevige branden gezorgd heeft in Alken en Wellen is gevat. Dat bevestigt burgemeester Marc Penxten (N-VA) van Alken. Zondagavond kon de politie een verdachte dertiger J. S. uit Wellen in de boeien slaan. Dit weekend bevestigde de onderzoeksrechter zijn aanhouding.

De verschillende zware branden zorgden voor grote onrust in Alken en omgeving. Eind oktober ging een oude hoeve in de vlammen op langs de Langenakkerstraat in Wellen. Die werd op dat moment nog verbouwd tot Bed & Breakfast. Toen al werd een verdachte man op een fiets gezien. Het bleek nog maar het begin te zijn van een reeks branden. Deze maand sloeg de dader toe aan de Hameestraat en zelfs drie keer kort na elkaar in de Bulsstraat. De pyromaan was er weer telkens met zijn fiets, en hij bleef ook tijdens de brand in de omgeving. Soms polste hij bij de buren of de brandweer al verwittigd was. Vrijdag konden speurders van de lokale politie Kanton Borgloon de verdachte bij de kraag pakken. “We kunnen nu opnieuw gerust zijn,” verklaarde burgemeester Penxten zondag aan TV Limburg. “Voor enkele bewoners zijn het traumatiserende ervaringen geweest.”