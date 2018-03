"Meisjes van K3 zeiden dat ik vooral mezelf moet blijven" NINA JAENEN (12) ZINGT EN DANST IN MUSICAL VAN KETNET BIRGER VANDAEL

01 maart 2018

03u00 0 Alken Dit weekend gaat Team U.P. in première in De Panne. Dat is de vierde musical van Ketnet en Studio 100. Bij de 24 jonge talenten verdedigt één jonge vrouw uit Alken de Limburgse kleuren. Nina Jaenen (12) doet wat ze het liefste doet: zingen en dansen op een podium. "Ik ben blij dat we na al het repeteren eindelijk onze kunsten kunnen tonen aan de ouders", lacht ze.

De vorige edities van de Ketnet Musical waren telkens een schot in de roos. Kadanza, Kadanza Together en Unidamu haalden in totaal meer dan 125.000 bezoekers. Naast de volwassen hoofdrolspelers Goele De Raedt, Sander Gillis en Jolien De Clerck was Ketnet op zoek naar jonge talenten. Na een uitgebreide auditie en zorgvuldige selectie was Nina één van de gelukkigen. Dat konden de Ketnetters eind november allemaal op televisie volgen. "Team U.P. gaat over een groep die eerst gescheiden is, maar daarna toch samenkomt", vertelt Nina. "Het is een ensemble musical en naast zingen en dansen mag ik ook mee acteren."





Nog niet zenuwachtig

Al maanden wordt er hard gewerkt om dit weekend te schitteren in het Plopsatheater De Panne. Op 7 april mag Nina dicht bij huis in het Ethias Theater in Hasselt haar talent tonen en later dit jaar krijgen ook het Capitole in Gent, het Kursaal van Oostende en Stadsschouwburg in Antwerpen het spektakel over de vloer. "Nu ben ik nog niet zenuwachtig, maar als ik er zaterdag effectief zal staan, dan zullen de kriebels wel komen", geeft Nina toe.





De laatste weken kwamen er heel wat grote sterren tips geven aan de deelnemers. Zo kwamen de meisjes van K3 langs, bracht Marcske uit de Kampioenen een bezoekje en dook ook Tatjana Beloy als presentatrice op. "Natuurlijk was het fijn om hen in levende lijve te ontmoeten. Tijdens de momenten samen met hen, gaven ze ook tips. Zo zeiden ze dat ik vooral altijd mezelf moest blijven", geniet Nina na.





Mini Laura Tesoro

Dat Nina nu schittert in een musical, was voorbestemd. "Ik hield al van kleins af van dansen en zingen en trad zo nu en dan eens op voor de familie. Toen ik ouder werd, is de passie steeds verder gegroeid. Daarom nam ik deel aan de audities."





Eerder nam de jonge Limburgse ook al deel aan The Voice Kids, waar ze coach Laura Tesoro overtuigde van haar prachtige stem. Nochtans nam ze een gewaagde beslissing door 'What's the pressure' te zingen, een liedje van Laura zelf. Gelukkig vond die haar eigen miniversie ontzettend leuk. Winnen deed ze uiteindelijk niet, maar het was wel weer een mooie ervaring.





Kinderpsycholoog

De klasgenootjes en vriendinnen van Nina kijken in elk geval naar haar op.





"Ze vinden het wel cool dat ik mag meedoen, maar ook gek dat ik zoveel moet oefenen. Zelf wil ik trouwens ook mijn best blijven doen op school want ik droom ervan om kinderpsycholoog te worden. Het is belangrijk om een job achter de hand te houden, want het sterrenbestaan kan plots zomaar gedaan zijn. Al geef ik wel toe dat een carrière in de showbizz mij ook wel aanstaat."





Daarbij neemt Nina een voorbeeld aan Beyoncé.





"Ze heeft een prachtige stem en het is geweldig om haar aan het werk te zien", besluit Nina, waarna ze weer aan het oefenen gaat.





Alle info over de musical vind je via www.ketnetmusical.be"