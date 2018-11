“Het begon allemaal met de gitaar van Peter Van Laet” Alkense Ine Tiolants staat aan de vooravond van haar doorbraak Dirk Selis

09 november 2018

04u58 0 Alken De naam Ine Tiolants doet, zeker in de muziekwereld, al her en der een belletje rinkelen. Deze uiterst getalenteerde 22-jarige jongedame uit Alken was reeds te horen op Studio Brussel, Q-music, MNM en Joe. Ze stond op grote podia van Suikerrock tot de Gentse Feesten en vandaag heeft ze haar eerste single vast. Maar het begon allemaal toen ze als elfjarig meisje een gitaar kreeg van Peter “Mama’s Jasje” Van Laet.

Ine’s repertoire bestond tot voor kort uit eigenzinnige covers van songs van haar muzikale helden Johnny Cash en Bruce Springsteen, en nummers van onder andere Imagine Dragons, Sinéad O’ Connor, Bastille en Mumford & Sons. Maar vandaag acht INE dat de tijd rijp is om uit te pakken met eigen repertoire en wil ze een nieuw muzikaal hoofdstuk aanvatten. Haar debuutsingle ‘The Odds’ is meteen een blauwdruk van wat we van INE mogen verwachten: Een kwaliteitsvolle, internationaal klinkende song, waarin de unieke, onderscheidende stem van INE je tot in het diepst van je vezels raakt.

Oscar & The Wolf

Enkele ronkende namen uit de muziekwereld geloven rotsvast in het talent van INE en werkten dan ook graag mee aan ’The Odds’. Zo kroop songwriter-producer Jo Cassiers (oa Stan Van Samang) samen met INE in de pen voor het nummer en kon de Limburgse artieste ook rekenen op muzikanten Ozan Bozdag en Claudio Arduini (Oscar & The Wolf) tijdens de studio-opnames. Een stevige duw in de rug voor INE, die zelf zeer realistisch en nuchter blijft bij de release van haar debuutsingle.

Brede publiek

“De steun van mensen als Jo, Ozan en Claudio, en het geloof dat ze in mij hebben als artieste en in het nummer ’The Odds’, doet enorm veel deugd, maar een garantie op succes is het uiteraard niet. De enkele mensen aan wie ik het nummer al heb laten horen, reageren erg positief, maar misschien durven ze ook niet anders wanneer ik erbij sta . Ik ben heel positief wat de slaagkansen van ‘The Odds’ betreft, maar het is nu afwachten of ook de radiozenders en het brede publiek de song kunnen smaken”, vertelt Ine

Mama’s Jasje

“Toen ik elf jaar was kreeg ik mijn eerste gitaar van Peter Van Laet van Mama’s Jasje. Hij was een goede vriend van mijn mama. Ik ben er op beginnen tokkelen. Ik luisterde graag naar Johnny Cash en probeerde zijn nummers na te spelen. Later kwamen er optredens op feestje en bruiloften. En zo is de bal maar blijven rollen. Ik blijf er in ieder geval rustig bij. Het belangrijkste is dat ik gewoon verder mijn ding kan doen en muziek kan blijven maken. Ik treed graag op en ga dat ook blijven doen. Alle succes is uiteraard meegenomen.” zegt Ine

Gambia

“Maar ook mijn studies zijn natuurlijk belangrijk. Ik zit in mijn laatste jaar Vroedkunde aan de Hogeschool PXL. Begin maart vertrek ik voor 3 maanden naar Gambia voor mijn laatste stage. Ook naar dit avontuur kijk ik uit en wie weet welke muzikale inspiratie ik er op doe.”