Afscheid van Nicole van Hugo (76), op patrouille met ‘The Nightwatch’ en een laatste ritje op Bobbejaanlands bekendste attractie: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

Volledig scherm HLN-20221105-Wemmel, Belgie. Rouwregister voor overlijden Nicole geopend in Wemmel. Vrouw geeft handkus aan foto Nicole na tekenen © Sander de Wilde / Photo News

1. In Wemmel wordt verslagen gereageerd op het overlijden van ereburger Nicole Josy (76). De zangeres van Vlaanderens beroemdste muzikale koppel ‘Nicole en Hugo' werd er geboren, en ging er nooit meer weg. Nu brengen inwoners in het rouwregister een eerbetoon aan hun Nicole. Ook zanger Jo Vally en burgemeester Walter Vansteenkiste (LB) schreven een laatste woord. “Als we haar op straat tegenkwamen, was ze altijd vriendelijk.”

Volledig scherm Peter Willems en Steve Stuyver namen de eerste shift van The Nightwatch op zich. © TLG

2. Een groepje mannen dat ’s avonds en ’s nachts op zoek gaat naar inbrekers in hun geliefde gemeente: maak kennis met The Nightwatch, ook wel de burgerpatrouille van Liedekerke. Onnodig en zelfs gevaarlijk, vindt de burgemeester. Broodnodig, vinden ze zelf. Doen ze het écht voor de veiligheid van alle dorpsgenoten? Of toch ook een beetje voor zichzelf? Wij reden mee tijdens hun eerste patrouille en stelden vast dat het antwoord niet zo zwart-wit is.

Volledig scherm Eén van de robotfoto's die werd gemaakt van serieverkrachter Joan S. (rechts) © RV

3. Negentien verkrachtingen had hij op zijn kerfstok, misschien zelfs meer. Acht jaar lang teisterde een serieverkrachter de Kempen. De man had het vooral gemunt op jonge vrouwen en sloeg meestal toe wanneer ze nietsvermoedend naar huis fietsten na een fuif. Een DNA-onderzoek van ongeziene grootte maakte een einde aan de verkrachtingsreeks. Maar de ontknoping veroorzaakte een even grote schokgolf als de verkrachtingen zelf. “We hebben jaren gezocht naar een speld in een hooiberg. Nu hebben we ze gevonden.”

Volledig scherm Michaël Vrijmoed baat al tien jaar zijn gelijknamige restaurant uit in de Vlaanderenstraat in Gent. Met twee sterren en een 17,5 op 20 in Gault&Millau is hij de onbetwiste nummer 1. © RV

4. Met een score van 17,5/20 in restaurantgids Gault&Millau is Michaël Vrijmoed (42) de onbetwiste nummer 1 in Gent. Nooit moest de sterrenchef ook maar een half puntje afgeven. En ook nu kijkt hij vol goede moed naar de uitreiking van komende maandag. “Of je het nu wil of niet: het publiek kijkt naar je score.”

Volledig scherm Hailey, Elise, Anouck en Evien zijn als kind veel in de Indiana River geweest. Het sluitingsweekend konden ze dus niet missen. © Carlijn Bouwmeester

5. De Indiana River, een van de meest iconische attracties van Bobbejaanland, verwelkomde dit weekend haar laatste bezoekers. De indoor boomstammetjes zijn al ruim dertig jaar een publieksfavoriet, maar hebben hun beste tijd wel gehad. ‘Het Plezantste Land’ kiest daarom voor een grondige renovatie en zegt daarbij het vertrouwde en geliefde junglethema vaarwel. Duizenden fans trokken dit weekend naar het pretpark om nog één laatste ritje te maken. “Het is een icoon dat verdwijnt, maar je kan niet in het verleden leven.”

Volledig scherm Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele met een luchtbeeld van zijn prachtige kasteel. © Jan Van Maele

6. Aan kastelen geen gebrek in ons land, maar wie er eentje zoekt met zo’n echte slotgracht rond... die moet in Wijnendale (Torhout) zijn. Fa-bel-ach-tig. En dan wikken en wegen we onze woorden, terwijl we een rondleiding krijgen van een behoorlijk kersverse en apetrotse kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele (55). “Maar ik moet bekennen dat ik al eens in paniek schiet wanneer ik aan alle uitdagingen van dit domein denk.”

