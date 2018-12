Zot van Teralfene pakt uit met nieuwe ‘margivan’ WDS

26 december 2018

14u45 0

De volkse vereniging Zot van Teralfene beschikt voortaan over een nieuwe ‘margivan’, een caravan die omgebouwd werd tot een hip en mobiel barretje. De margivan is de voorbije jaren uitgegroeid tot het kloppend hart van feestvierend Teralfene. “Met ons vorige exemplaar mochten we de straat niet meer op”, meldt Erwin Vanmol van Zot van Teralfene. “Met het geld dat we na de voorbije evenementen overhielden, hebben we een nieuwe caravan gekocht. We hebben alles gedemonteerd en verbouwd tot ons nieuwe margivan.”

De margivan wordt haast elk weekend wel ergens opgesteld. “De margivan doet overal dienst als mobiele bar voor verenigingen of privé-feestjes”, luidt het. “We beschikken voortaan over vijf koelkasten, een microgolf voor warme dranken, een wasbak en een extra brede toog waar drie man kan staan tappen. Op de nieuwe margivan staan ook twee spots om het veld voor de toog te verlichten.”