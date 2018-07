Zoon van laatste burgemeester op N-VA-lijst 18 juli 2018

Gepensioneerd ondernemer José Van den Borre (72), de zoon van de laatste Teralfense burgemeester Frans Van den Borre, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor N-VA. Hij was jarenlang actief als zelfstandig ondernemer in de textielsector en runde toen een bedrijf met 50 werknemers. José Van den Borre engageerde zich de voorbije jaren ook in tal van verenigingen. Zo was hij gedurende 16 jaar voorzitter van de Affligemse Rode Kruisafdeling. Hij is momenteel ook ondervoorzitter van de Vriendenkring voor Bloedgevers en stond 12 jaar geleden ook aan de wieg van de gemeentelijke seniorenraad. (WDS)