Zo hoorde u Samson-burgemeester nog nooit: “Allemui welkom op 't fiejst van den bèrremiëster” Walter De Donder nodigt inwoners uit in ‘plat Hekelgems’ Wim De Smet

10 januari 2019

16u00 0 Affligem De Affligemse burgemeester Walter De Donder (CD&V) organiseert morgenavond zijn ‘Feest van de Burgemeester’. Om zijn inwoners uit te nodigen, maakte de Samson-burgemeester een ludiek filmpje in het plaatselijk dialect.

Walter De Donder groeide op in deelgemeente Hekelgem en is het dialect van zijn dorp nog niet verleerd. Verkleed als hippe deejay maakte hij nu een filmpje om zijn eigen feest aan te kondigen. “Ik wilde mijn uitnodiging niet te plechtstatig maken”, vertelt De Donder. “Daarom hebben we alles opgenomen in het dialect. Tenslotte is dit toch een uitnodiging om gewoon wat pinten te komen drinken (lacht). En als ik aan de toog zit, dan spreek ik altijd dialect. Dus mocht dat nu ook zo zijn.”

Of al zijn inwoners de boodschap wel zullen begrijpen? “Dat is een goede vraag want het Hekelgems dat ik spreek, wordt door weinig mensen nog gebruikt. Vooral de jeugd kent nog weinig dialect. Dat is jammer want dialect is ook een taal. En vaak kan je in het dialect fijngevoeliger en tegelijk directer uit de hoek komen. Wie algemeen beschaafd Nederlands spreekt, is vaak afgeremd of gebruikt schrijftaal.”

“Voor jonge mensen is dit misschien wel een uitnodiging om wat vaker dialect te spreken of te leren. In Brussel en Asse bestaan er al dialectcursussen. Misschien moeten we daar in Affligem ook maar eens over nadenken.”