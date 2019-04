Zieke Margaux (3) krijgt filmhelden op bezoek Wim De Smet

04 april 2019

19u58 4 Affligem Het werd een topdag voor Margaux Noerens (3) uit Hekelgem. Het kleine meisje, dat aan leukemie lijdt, kreeg hoog bezoek van enkele Disney-figuren. “Het was haar grote droom om die eens in het echt te ontmoeten”, vertelt mama Daphne. De droom van Margot werd werkelijk gemaakt dankzij BKKS (Belgisch Kinder Kanker Steunfonds).

Haar oogjes straalden en van pure opwinding kon ze zelfs geen woord meer uitbrengen. Voor Margaux was het bezoek een echte hoogdag. En een fijne dag, die heeft ze dubbel en dik verdiend. Enkele maanden geleden velden de dokters een zwaar verdict: Margaux lijdt aan leukemie. “Eigenlijk had Margaux zware koorts”, vertelt moeder Daphne. “We zijn met haar de kinderarts getrokken en eerst dachten we dat het om klierkoorts ging. Maar na een bloedafname wees alles op leukemie. De artsen hebben ons meteen naar het Universitair Ziekenhuis in Gent doorverwezen.”

Thuisonderwijs

Tot eind augustus ondergaat Margaux een zware chemokuur. “Ze krijgt telkens vier dagen chemo en nadien tien dagen rust”, vervolgt de mama. “En we moeten ook haar temperatuur nauwlettend in de gaten houden. Als ze koorts maakt die hoger is dan 38 graden, moeten we meteen naar het ziekenhuis. Naar school gaat Margaux voorlopig niet. Ze krijgt wel 4 uur per week thuisonderwijs.”

Margaux is verslingerd op Mickey Mouse en de Disney-figuren. “Daarom vonden we het een goed idee om haar droom te laten uitkomen”, zegt de mama. “Dankzij het steunfonds hebben we haar zo een prachtige verrassing cadeau gedaan.”

De vrijwilligers van het BKKS werken samen met Make-a-Wish. “Wij proberen tijdens onze verrassingsbezoekjes het gezin centraal te stellen”, zegt Wim Schiettecatte van BKKS. “Dat betekent dat we niet alleen voor de kankerpatiëntjes maar ook voor hun broertjes of zusjes vaak een cadeautje meebrengen. Als alle aandacht naar één kind gaat, voelen de anderen zich vaak een beetje verwaarloosd. Wij zijn een klein steunfonds, maar we doen ons best om die kinderen blij te maken. Dat kan gaan van het vervullen van een wens tot louter financiële steun.”