Woning onbewoonbaar na dakbrand 30 mei 2018

02u54 0 Affligem Een woning in de Zwarteberg is momenteel onbewoonbaar na een hevige dakbrand. De vlammen ontstonden gisteren rond 12.30 uur, vermoedelijk bij schilderwerken.

De bewoners waren niet thuis op het moment van de brand, maar een schilder was er aan het werk met een heteluchtpistool om oude verf op de gevel los te maken. Vermoedelijk liep daarbij iets mis en ontstond er brand aan het dak. De vlammen verspreidden zich razendsnel.De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen snelden ter plaatse en konden het vuur beperken tot het dak en de slaapkamers op de bovenste verdieping. Toch is er enorm veel schade, waardoor het huis tijdelijk onbewoonbaar is. Het huis zou ooit nog bewoond geweest zijn door de zestigjarige Marie-Christine Mareels, die als Emly Starr deelnam aan het Eurovisiesongfestival van 1981. De huidige bewoners waren het pand aan het renoveren. (TVP)