Winkeldieven proberen USB-kabels te stelen uit Okay-filiaal Tom Vierendeels

26 februari 2019

17u20 1 Affligem Het personeel van het Okay-filiaal langs de Brusselbaan in Affligem heeft twee winkeldieven kunnen betrappen. De lokale politie kwam ter plaatse om het koppel op te halen voor verhoor en verdere controle. Ze waren in het bezit van verboden wapens.

De diefstal dateert al van vorige week donderdag, maar de feiten raakten nu pas bekend. Het personeel van de Okay in Hekelgem kon een man en een vrouw tegenhouden die net een diefstal hadden gepleegd. Het koppel probeerde aan de haal te gaan met twee USB-kabels. De lokale politie kwam ter plaatse en bij controle bleek dat de verdachten in het bezit waren van verboden wapens.

De twee werden meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om twee boetes uit te schrijven voor het verboden wapenbezit: eentje van 250 euro en een van 350 euro. Omdat de verpakking van de USB-kabels beschadigd was, moeten de dieven dit ook onmiddellijk aan de winkel te vergoeden. Daarnaast stelde de politie een proces-verbaal op voor winkeldiefstal, waarna het duo mocht beschikken.