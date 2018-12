Winkeldieven geïdentificeerd dankzij bewakingscamera’s Tom Vierendeels

10 december 2018

17u57 1 Affligem De politiezone TARL heeft twee gekende winkeldieven kunnen identificeren nadat het duo herkend werd op bewakingsbeelden. Het duo sloeg hun slag in de Okay langs de Brusselbaan in Affligem.

De feiten dateren al van 1 december, maar worden nu pas bekend gemaakt. Het ging om twee personen, waarover de politie geen verdere identiteitsgegevens geeft, die aan de haal gingen met een scheermes en een elektrische tandenborstel. Om geen argwaan te wekken bij het personeel rekenden ze voor een beperkt bedrag aan producten af aan de kassa. De diefstal werd later wel opgemerkt en de beelden van de bewakingscamera’s werden overhandigd aan de politie.

Voor de speurders was het een koud kunstje om de daders te identificeren omdat ze in de zone al gekend stonden voor diefstallen in winkels. De twee personen staan geseind, maar konden voorlopig nog niet gearresteerd worden. Eens ze gevat worden zullen ze worden verhoord en nadien zal het parket Halle-Vilvoorde beslissen wat er met de twee moet gebeuren.