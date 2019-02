Willy Willy overleden: Affligem verliest bekendste inwoner Wim De Smet

14 februari 2019

17u15 0 Affligem Met het overlijden van Willy Lambregt (59), beter bekend als Willy Willy, verliest Affligem zijn bekendste inwoner. De bekende gitarist overleed gisteren in zijn woning in de Bleregemstraat. Willy Willy leed aan een ongeneeslijke vorm van leverkanker. De crematie heeft zaterdag in intieme kring plaats. Woensdag volgt een uitvaartceremonie in het crematorium van Aalst.

Willy Willy kwam in 2000 in de Affligemse deelgemeente Hekelgem wonen. In Bleregem dan nog wel, de meest volkse buurt van het dorp, op een boogscheut van de bekende abdij. De Scabs-gitarist zocht en vond er de rust die hij in zijn vorige woonplaatsen, Brussel en Groot-Bijgaarden, niet meer vond. In een interview met onze krant vertelde hij drie jaar geleden nog hoe graag hij hier woonde. “Een fantastische buurt”, klonk het. “Bleregem heeft de reputatie dat de mensen hier fameus kunnen overdrijven. De aardbeienstruiken zouden hier zo groot zijn, dat ze over de huizen groeien. Maar ik ben een sociaal dier. Ik hou van die mentaliteit. Ieder jaar is het hier Bleregem Kermis. Als ik niet moet optreden, ga ik daar een glas drinken.”

Pinten of sterke drank dronk Willy al jaren niet meer. Alle drank en drugs had hij afgezworen. Alleen de pakjes rode Marlboro, daar kon hij geen afscheid van nemen. “Fuiven en drinken is plezant als je jong bent”, zei hij. “Maar als je beseft dat je twee dagen nodig hebt om van een kater te herstellen, dan is het plezier weg.”

Willy Willy genoot enorm veel respect in de muziekwereld. Hij begon als gitarist bij Arbeid Adelt, de rockband van Marcel Vanthilt. In 1987 schreef hij mee aan de hit ‘Just A Friend of Mine’ van Vaya Con Dios. Nadien stapte hij over naar The Scabs waar hij zijn grootste successen mee beleefde. Willy leefde voor zijn muziek. Iedere week trok hij naar de krantenwinkel op zoek naar gespecialiseerde rockmagazines. Bij Gina Deneef van de dagbladhandel in Essene was Willy Willy kind aan huis. “Hij was altijd weer op zoek naar een muziektijdschrift”, vertelt ze. “En als hij die boekjes bij mij niet vond, dan ging hij naar de winkel van Patrick en Linda op de Brusselbaan in Hekelgem. Ook daar kenden ze hem goed.”

Gina omschrijft Willy als een ‘crème van een vent’. “Willy Willy, dat was echt een warme, joviale mens. Heel open ook. Hier kwam hij elke dag een koffietje drinken, samen met enkele gepensioneerde vrouwen van het dorp. Dat waren zijn vriendinnen geworden (lacht). Hij vertelde over zijn zus die in Engeland woont, zijn moeder die in de Ardennen zit of zijn schoonmoeder die aan de kust woont. En als er iemand binnenkwam die The Scabs niet kende, dan begon hij een liedje te neuriën en was iedereen weer mee. Een fijne mens gewoon.”

“Hij kon hier echt zichzelf zijn”, vervolgt Gina. “Hij praatte over de gewone, dagdagelijkse dingen van het leven. En met de vrouwen kon hij ook gesprekken voeren over zijn keukenkunsten. Welk gerecht ze gingen klaarmaken en vooral ook over wat hij zelf ging bereiden. Als zijn vrouw gedaan had met werken, dan zorgde hij regelmatig voor het eten. De vriendschap was groot. De vrouwen hebben hier ooit zelfs een busje ingelegd om samen naar een optreden van hem te gaan kijken.”

Over zijn ziekte praatte hij weinig of niet. “Op een dag vertelde hij ons dat hij ernstig ziek was. Maar hij ging positief om met zijn ziekte. Zeuren of klagen deed hij niet. De voorbije maand hebben we Willy nog twee keer gezien.”

Willy Willy trad twee keer op in Affligem. Ooit stond hij op het podium van Rock Affligem met The Scabs. Zijn tweede en laatste optreden in eigen dorp dateert van 2016. Het oudercomité van de plaatselijke scoutsgroep hadden hem toen gevraagd voor een exclusief optreden. Toenmalig voorzitter Kris De Pauw van het oudercomité herinnert zich die gesprekken nog goed. “De scouts zamelen geld in voor de bouw van een nieuw blokhut”, vertelt Kris. “Omdat Willy Willy toch een bekende buurman was, ben ik hem gaan vragen of hij met The Scabs naar hier wou komen. Ik heb wel een beetje aan zijn mouw moeten trekken, maar uiteindelijk is het allemaal in orde gekomen. Het was een prachtig optreden, in de schaduw van de abdijruïnes. Willy Willy was een aangename man, hij had altijd een vriendelijk woord. Het is echt jammer dat hij zo vroeg is moeten gaan.”

De crematie van Willy Willy heeft nu zaterdag al plaats in familiekring. Op woensdag 20 februari om 11 uur volgt er een afscheidsceremonie in het crematorium van Aalst. Omdat de uitvaart zo snel plaats heeft, besliste het gemeentebestuur om geen rouwregister te openen.