Wegpiraat rijdt jongeman (26) van de baan 04 juli 2018

02u43 0 Affligem Liens Van Mulders (26) is op zoek naar de autobestuurder die hem zaterdagnacht om 3 uur van de weg reed in de Opwijkstraat in Aalst. Zijn tegenligger week af, waardoor Van Mulders moest uitwijken. Zijn Fiat Punto belandde op zijn dak, de andere chauffeur reed gewoon door.

De jongeman was op weg naar huis en reed in de Opwijkstraat richting Baardegem. "Ik merkte dat mijn tegenligger een beetje afweek van zijn rijbaan", vertelt Van Mulders. "Toen hij vlak voor mij reed, bevond zijn wagen zich al meer dan de helft over de middellijn", klinkt het. Van Mulders maakte een manoeuvre naar rechts. "Ik verloor de controle in een lading grind, ik probeerde nog tegen te sturen, maar mijn wagen kantelde en kwam op zijn dak terecht."





Hij kon zelf uit het voertuig kruipen en liep alleen een wonde op aan zijn arm. Een halve minuut later stopte er een andere wagen. De bestuurder belde de hulpdiensten. Van de eerste chauffeur was toen geen spoor meer. Van Mulders weet nog dat het om een grijze wagen ging, vermoedelijk een Peugeot.





De politie onderzoekt de zaak, maar de jongeman gaat ook zelf op zoek naar de wegpiraat. "Ik wil ervoor zorgen dat hij moet opdraaien voor wat hij veroorzaakt heeft", zegt Van Mulders. Wie iets meer weet over de wagen of de bestuurder, neemt best contact op met de politie.





(KBD)