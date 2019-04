Weekendtips: Abdijloop in historische omgeving WDS

05 april 2019

Het Affligems Wielerteam organiseert zaterdag de jaarlijkse Abdijloop, een stratenloop doorheen de historische omgeving van de bekende Abdij Affligem. Het is al de vierde keer dat het evenement wordt georganiseerd. De opbrengst gaat ook dit jaar integraal naar Kom op tegen Kanker, meer bepaald om de 5.000 euro startgeld te verzamelen voor de vijfde deelname aan de 1000km voor Kom op tegen Kanker tijdens het Hemelvaartweekend.

Deelnemers van de Abdijloop kunnen zich op zaterdag 6 april inschrijven in Gasthof d’Oude Brouwerij in de Abdijstraat. Om 14 uur is er een ‘Snoepkesrun’ voor kinderen tot 7 jaar. Om 14.15 uur volgt de Snoepkesrun voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

De wedstrijden voor volwassenen gaan om 14.30 uur van start. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 6 of 9 kilometer. Inschrijvingen voor de Snoepkesrun kosten 2 euro per deelnemer, volwassenen of kinderen vanaf 13 jaar betalen 6 euro.