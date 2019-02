Waterlek veroorzaakt metersdiepe put in voetpad: café Schettenberg plots onbereikbaar Wim De Smet

26 februari 2019

12u10 0 Affligem Een lek in de waterleiding heeft vanochtend flink wat overlast in de Daalstraat in Teralfene veroorzaakt. Door het lek ontstond er een diepe put waardoor café Schettenberg onbereikbaar werd. Ook de parking van het café werd vorige week al afgesloten wegens asbestgevaar.

Het ondergronds lek ontstond vanmorgen rond 7 uur. “Rond 7.30 uur ben ik wakker geworden van het geluid van graafmachines”, vertelt Nelly Demartin (57), de bazin van café Schettenberg. “Ik was blij omdat ik dacht dat ze de parking naast het café kwamen afgraven. Maar toen ik buiten kwam, stelde ik vast dat er een dikke laag modder van wel 10 centimeter voor mijn deur lag.”

Woningbrand

Voor Nelly is het waterlek dubbele pech. Vorige week al werd haar parking afgesloten na een felle woningbrand aan de overkant van de straat. “Bij de brand is asbest vrijgekomen”, vertelt huisbaas Florent Van Holsbeeck (84). “De gemeente en de politie zijn ervan overtuigd dat er stukjes asbest op onze parking terecht gekomen zijn. Daarom werd de parking afgesloten met een politielint. Maar eigenlijk is dat belachelijk. Enkele stukjes asbest die amper zichtbaar zijn, dat vormt allemaal toch geen gevaar. Ik heb beroepshalve veel huizen afgebroken. Ik ben er nu 84, en ik sta hier nog altijd.”

Florent heeft nog wel meer bedenkingen. “De eigenaars van de afgebrande woning, stappen gewoon dat pand binnen alsof er geen probleem is. En de dakwerker is deze week ook langsgekomen om het dak te herstellen. Blijkbaar kan dat allemaal geen kwaad. Maar intussen is onze parking verboden terrein voor iedereen. Nu het waterlek er nog bij komt, is het café afgesloten van de buitenwereld.”

De cafébazin hoopt alvast dat watermaatschappij Farys de put snel gedicht krijgt. “Ik kan mijn huis niet meer uit”, luidt het. “Vanmorgen had ik een afspraak bij de bank, maar die heb ik moeten afzeggen, want ik kan niet weg met mijn wagen. Dit is echt wel triestig aan het worden.”

Leidingen versleten

De oorzaak van het lek zou te maken hebben met de brand van vorige week. Een brandkraan, die toen intensief gebruikt werd, zou beginnen lekken zijn. “Maar eigenlijk is zowel de riolering als de waterleiding compleet versleten”, weet Florent. “Dit is al het zesde lek in amper drie jaar. De watermaatschappij zegt zelf dat de buizen rot en versleten zijn. Wij zijn bang dat er straks ook huizen zullen verzakken.”