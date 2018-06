Walter De Donder voert LB aan 08 juni 2018

02u32 0 Affligem In Affligem krijgt de Lijst Burgemeester stilaan vorm. Gisteravond werd een ontwerplijst voorgelegd aan het plaatselijke partijbestuur.

Burgemeester Walter De Donder (CD&V) zal, na zijn monsterscore van 2012, de lijst opnieuw aanvoeren. Op de tweede plaats komt raadslid Denise De Paepe uit Essene, terwijl uittredend schepen Herman Steppe de derde plek toegewezen krijgt. Eerste schepen Leen Steenhoudt uit Teralfene krijgt plaats vier, haar dorpsgenoot Aster Van Avermaet plaats vijf. De zesde plaats is voor advocaat Bart De Maeseneir.





De eerste kandidaten uit Hekelgem - na Walter De Donder zelf - vinden we op plaatsen zeven en acht. Die worden ingenomen door uittredende raadsleden Gerda Van Geite en Greet Van Holsbeeck. De officiële samenstelling van de complete lijst wordt later bekendgemaakt.





(WDS)