Vrouw verdronken in moerasgebied 23 april 2018

Langs een aardeweg naast de E40 richting Brussel, aan de grens van Ternat met Affligem, werd zondagvoormiddag kort na 10 uur een levenloos lichaam aangetroffen. Het waren vermoedelijk mountainbikers die de lugubere ontdekking deden. "Het ging om een oudere vrouw die verdronken is in moerasgebied", verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. "Volgens de wetsdokter en het labo werden er geen sporen van geweld aangetroffen en zijn er ook geen aanwijzingen dat er nog iemand anders bij betrokken was." Of het om een ongeval of een wanhoopsdaad gaat kon het parket gisteren nog niet kwijt. (TVP)