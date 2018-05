Vrouw die man in brand stak 'wilde eigenlijk zelfmoord plegen' 30 mei 2018

02u54 0 Affligem Johanna M. heeft bekend dat ze haar echtgenoot John Malembiteva met benzine heeft overgoten en in brand heeft gestoken. Ze betwist wel dat ze hem wilde doden.

De vrouw werd naar eigen zeggen in het verleden al meerdere keren mishandeld door haar man, met wie ze vijf kinderen heeft. Ten einde raad wilde ze zondag zelfmoord plegen door zichzelf in brand te steken. In de namiddag was ze benzine gaan kopen in een naburig benzinestation. Na een korte discussie trok ze zich terug op haar eigen kamer in hun woning in de Driesstraat. Op het moment dat ze de fles benzine en een brandend fakkeltje vasthield, kwam haar man binnen. "Ik ga zelfmoord plegen", zei ze tegen hem. Enig medelijden moest ze echter niet verwachten. Zijn antwoord luidde volgens haar: "Doe het maar, of moet ik je komen helpen?" Omdat hij enkele stappen in haar richting zette, panikeerde ze en gooide ze de benzine en de toorts op hem. Hierop heeft ze nog zelf met een deken geprobeerd om het vuur te doven. "Ik wilde hem helemaal niet doden", beklemtoonde ze tegen de politie.





Familiale problemen

Volgens haar advocaten Cecile Kenis en Boris Reynaerts gaat het drama puur over een familie-aangelegenheid. "In het verleden waren er al spanningen binnen het gezin. Daarin moeten we de feiten kaderen", zeggen ze.





De vrouw verschijnt eind deze week voor de raadkamer. Die zal oordelen of ze in de cel blijft.





(WHW)