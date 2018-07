Vrouw die echtgenoot in brand stak blijft in cel 13 juli 2018

Johanna M., die op 27 mei haar echtgenoot John Malembiteva met benzine heeft overgoten en in brand heeft gestoken, blijft in de cel. De raadkamer bevestigde haar aanhouding. De vrouw werd naar eigen zeggen in het verleden meerdere keren mishandeld door haar man, met wie ze vijf kinderen heeft. Ten einde raad wilde ze zelfmoord plegen door zichzelf in brand te steken. Op dat moment kwam hij de kamer binnen en zou hij haar uitgelachen hebben. Omdat hij enkele stappen in haar richting zette, panikeerde ze en gooide ze de benzine en de toorts op hem. Ze blijft ontkennen dat ze de intentie had hem te doden. (WHW)