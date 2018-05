Vrienden in de bres voor 'Wanch' BENEFIETBARBECUE VOOR SLACHTOFFER VAN WONINGBRAND WIM DE SMET

25 mei 2018

02u45 0 Affligem Zes maanden nadat zijn flat door een brand werd verwoest, organiseren de vrienden van Johan Van Eycken uit Essene, in het dorp bekend als Wanch, een benefietbarbecue. "Wanch staat altijd klaar om andere mensen te helpen. Nu is het onze beurt om voor hem in de bres te springen", zegt initiatiefnemer Steve Baetens.

De brand in de woning in de Ternatsestraat vond plaats op 24 november vorig jaar. Johan Van Eycken herinnert zich die dag nog alsof het gisteren was. "Ik was op controle geweest in het ziekenhuis toen ik bij het naar huis komen telefoon kreeg van de buren dat er brand was ontstaan in mijn huis", vertelt hij. "Ik ben meteen naar huis gereden maar toen ik in de Ternatsestraat aankwam, was de brandweer al bezig met de inboedel te verwijderen. Mijn appartement was volledig vernield."





De brand werd veroorzaakt door een defecte verwarmingsconvector. "Daar moet het vuur volgens de experts ontstaan zijn", vervolgt Wanch. "Een splinternieuwe zithoek vatte als eerste vuur. Nadien hebben de vlammen zich verspreid naar de rest van mijn appartement. Het voorste deel van de woning werd verwoest door de brand, het achterste door de rook- en waterschade."





Wanch verloor bij de brand zowat al zijn spulllen. "Computer, televisie, mijn meubeltjes... Allemaal vernield in de brand", luidt het. "Ook bijna al mijn kleren ben ik kwijt. Gelukkig had ik nog wat kledij liggen bij mijn vriendin maar al de rest is verdwenen. Ook mijn foto's bleven in de brand. Dat is eigenlijk nog het ergste. Ik heb geen enkele foto meer van mijn grootmoeder, die voor mij altijd zo veel betekend heeft."





Meubelen en kledij

De verzekeringsmaatschappij deed wat van haar verwacht werd en de flat wordt momenteel gerenoveerd. Maar meubelen en kledij kan Wanch nog best gebruiken.





De vrienden van Wanch willen hem helpen en organiseren zaterdag een benefietbarbecue in de kantine van Emi Essene. Initiatiefnemer Steve Baetens, zijn dochter Silke en Ann Van den Eede steken de handen uit





de mouwen om hun makker te





helpen. "Vorig jaar kon ik 6 maanden niet meer stappen na een zwaar ongeval met mijn motor", vertelt Steve. "Wanch is me toen komen halen om boodschappen te doen, om naar het voetbal te gaan kijken of naar het ziekenhuis te gaan. Hij heeft me enorm geholpen en springt in de bres voor iedereen. Nu is het onze beurt om iets terug te doen voor hem."





BBQ met muziek

De initiatiefnemers maakten al reclame via Facebook en bij de plaatselijke bakker en de krantenwinkel. "We gaan een toffe barbecue organiseren met 's avonds ook nog een stukje muziek", luidt het. "Dankzij slagerij Davy De Pril uit Hekelgem konden we ons vlees aan een gunstprijs kopen. We hebben nu al 70 inschrijvingen maar er kan nog veel meer volk bij. De mensen zijn zaterdag vanaf 16 uur welkom. De opbrengst gaat integraal naar Wanchke zodat hij opnieuw enkele nieuwe spullen kan kopen."