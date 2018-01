Voorzitter kerkraad op lijst Open 2040 24 januari 2018

02u28 0 Affligem Ian Panné (46), voorzitter van de kerkraad in Essene, zal in oktober op de liberale lijst Open 2040 staan.

Panné, antiquair van beroep, was in 1994 al eens kandidaat op de lijst van Jong Affligem. Hij kreeg toen 173 voorkeurstemmen achter zijn naam, wat toen onvoldoende was voor een zitje in de gemeenteraad. Hij komt overigens uit een liberale familie. Zijn grootvader Nestor De Baerdemaeker was na de Tweede Wereldoorlog vier keer lijsttrekker voor de lokale partij De Ware Belgen.





(WDS)