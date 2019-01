Voor duizenden euro’s vinken gestolen in Teralfene Regio werd eerder al hard getroffen door een plaag Tom Vierendeels

13 januari 2019

20u13 0 Affligem Een dief is op twee plaatsen in Teralfene aan de haal gegaan met verschillende botvinken, waaronder eentje die duizenden euro’s waard is. De regio werd enkele jaren geleden al getroffen door een hele reeks gelijkaardige diefstallen. “Triest dat de daders in één klap je hobby afpakken.” klinkt het.

Zit er opnieuw een plaag van zangvogels aan te komen? Een vraag die de twee Affligemse slachtoffers bezig houdt. In de nacht van zaterdag op zondag werd Wilfried Van Den Dooren uit de Potaardestraat slachtoffer. “Een achttal botvinken, vier zanglijsters, een zevental groenvinken, verschillende kanaries, distelvinken, sijzen, kneuen en drie Japanse nachtegalen zijn verdwenen”, zucht de man. “Die nachtegalen kosten 195 euro ‘t stuk en voor een koppel kneuen betaal je snel 300 euro. Ik gok dat de waarde van de volledige buit zo’n 3.000 bedraagt. Pas op, ik vermoed dat ze enkel uit waren op de vinken en dat de rest gewoon gaan vliegen is. Dat zijn wilde vogels, dus als ze ontsnapt zijn zie ik ze sowieso niet meer terug. Tot mijn verwondering zijn er nog veel vogels blijven zitten, maar in totaal zijn er toch een veertigtal verdwenen.”

Gewekt door hond

De daders lieten dan ook de deuren van de volières in Wilfrieds tuin openstaan. Hij speelt geen competitie, maar houdt de vogels al zijn hele leven lang voor het plezier. Zondagochtend kort voor 8 uur merkte hij de diefstal op. “Ik lag in de zetel te slapen toen ik rond 3.45 gewekt werd door mijn blaffende border collie”, vertelt hij. “Omdat ik hem twee uur voordien had uitgelaten maande ik hem aan stil te zijn. Vermoedelijk alarmeerde hij mij dus voor de dieven... Ik stelde vast dat ze de omheining die grenst aan de open tuin van een leegstaande woning hebben doorgeknipt. De volières sluit ik niet meer af met sloten. Bij de plaag van enkele jaren terug heb ik die weggehaald – anders snijden ze de netten kapot.”

Vink van 5.000 euro

Ook Hubert Geeraerts uit de Klapstraat werd slachtoffer, net als bij de vorige plaag trouwens. Die diefstal dateert wel al van begin november, maar raakte nu pas bekend. Hij speelt competitie op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Zijn volières zijn vanaf de straatkant niet te zien. “Het zijn kenners want enkel de beste botvinken hebben ze mee, elf in totaal”, zegt hij. “Het vreemde is dat de vogels tijdens de winterperiode niet zingen, dus hoe ze wisten welke de goede waren ben ik nog niet aan uit. Ze kwamen via een voetwegje naast de tuin en kropen over de betonnen platen van twee meter hoog. Een van de vinken was zeker vier à vijfduizend euro waard. Triestig dat ze op zo’n manier iemand zijn hobby afpakken. Ik had deze allemaal zelf gekweekt, wat je vier jaar moet doen voor je een goed ras krijgt. Met de vinkensport ben ik al dertien jaar bezig. Gelukkig hebben enkele collega’s al laten weten dat ze mij uit de nood willen helpen.”

Eerdere plaag

In 2013 en 2014 werd de regio Asse, Opwijk, Affligem, Aalst en Dendermonde zwaar getroffen door tal van diefstallen van sier- en zangvogels. Er verdwenen honderden vogels, goed voor een waarde van enkele tienduizenden euro’s.