Vijftigste Sint-Antoniusviering lokt honderden mensen naar centrum 22 januari 2018

De vijftigste Sint-Antoniusviering heeft ook dit jaar enkele honderden mensen naar het dorpscentrum van Essene gelokt. Na de Gregoriaanse hoogmis stroomden de trappen voor de kerk vol voor de verkoop, per opbod, van de offergaven. Boerenbroden, varkenskoppen, vlaaien, bakken bier en hespen vonden vlotjes een nieuwe eigenaar. Het hoogste bod bedroeg dit jaar 90 euro, een bedrag dat geschonken werd voor een Italiaanse hesp. Maar de meest in het oog springende verkoop is die van het levende biggetje. Het varkentje werd dit jaar geschonken door de lokale Open VLD-afdeling en, opmerkelijk, werd verkocht voor 70 euro aan CD&V-schepen Herman Steppe.





Na de verkoop konden de bezoekers terecht in de parochiezaal van Essene waar de kriek, geuze en lambiek rijkelijk vloeide. (WDS)