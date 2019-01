Verongelukte Oscar krijgt geen gedenksteen: familie start petitie Wim De Smet

25 januari 2019

13u10 3 Affligem De familie Avila mag geen gedenksteen plaatsen op de plek waar hun broer en zoon Oscar Avila om het leven kwam bij een zwaar auto-ongeval. Ze start een petitie om alsnog toestemming te krijgen.

Assenaar Oscar Avila stierf op 1 november op de Brusselbaan in Affligem. Hij keerde samen met een vriend terug van een feestje toen het noodlot toesloeg. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de auto kwam tot stilstand tegen een boom. Oscar, die als passagier meereed, overleefde de klap niet.

De familie is ook vandaag nog zwaar onder de indruk. Daarom vroeg Catherine Avila, Oscars zus, de toelating om een gedenksteen te plaatsen langs de Brusselbaan. “We zijn eerst gaan aankloppen bij de gemeente Affligem”, vertelt Catherine. “Daar wees men ons er op dat de Brusselbaan een gewestweg is. We werden doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer dat op zijn beurt contact opnam met de OVK, de vereniging van ouders van verongelukte kinderen. Maar omdat Oscar ouder was dan 26 jaar, is zo’n gedenksteen blijkbaar niet toegestaan.”

De familie is er het hart van in en start daarom een petitie. “We hebben bij de begrafenisondernemer al een gedenksteen besteld, maar we mogen die dus niet plaatsen”, vervolgt Catherine. “Het heeft ook geen zin om het gedenkteken zonder toestemming te plaatsen, want dan lopen we het risico dat het weggehaald wordt. We weten niet of een petitie iets kan oplossen, maar we moeten toch iets proberen. Als heel veel mensen vinden dat Oscar recht heeft op zo’n gedenksteen krijgen we misschien toch nog de toestemming.”

De petitie is te ondertekenen via deze link.

