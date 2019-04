Vernieuwde sportraad schenkt ‘life time award’ aan voormalig wielerkampioen Willy Teirlinck WDS

04 april 2019

14u09 4 Affligem Het nieuwe bestuur van de Affligemse sportraad reikte zopas een ‘life time award’ uit aan voormalig wielerkampioen Willy Teirlinck (70).

Ex-schepen Willy Teirlinck is gestart met een tweede sportcarrière, deze keer bij de groep van zeventigplussers. De bezieler van de wielerpiste in Affligem is al 15 jaar clubsecretaris en drijvende kracht bij de Dokter Tistaertvrienden. Teirlinck won in zijn carrière 95 profwedstrijden, waaronder vijf etappes in de Ronde van Frankrijk.

De nieuwe sportraad overhandigde de award tijdens het jaarlijkse Sportcafé. “Tijdens dat Sportcafé huldigen we al onze sporters die in 2018 een noemenswaardige prestatie hebben neergezet”, zegt kersvers voorzitter Gunther Vasseur. “De vele positieve reacties zijn natuurlijk heel motiverend. Ik zie het zeker zitten om de komende zes jaar met deze ploeg verder aan de slag te gaan.”

De laureaten voor 2018 waren Raymond Van Paemel (atletiek), Lieselotte De Bisschop (duivensport), Stijn De Backer (zwemmen), Finn Deprez en Roy Dixon (karate), Tibo Nevens (wielrennen), Pascal Van den Haute (voetbalscheidsrechter), Eddy Wittenberg (vissen) en Michel Meysman (mountainbike). Ook petanque-spelers Els Callebaut, Eddy Mus, Jan Borms, Fanny en Vicky De Plecker en Wanda Dehing werden gehuldigd. Voor de ploegsporten verschenen de U15 van Eendracht Hekelgem en zaalvoetbalclub Rookies Affligem op het podium.