Vergeten volksheld Alfonso De Fossolo herleeft in boek 14 mei 2018

02u24 0 Affligem Erevoorzitter Laurens Van der Schueren (89) van VTB-VAB heeft een boek geschreven over komiek Fons Meert, in Hekelgem beter bekend als Alfonso De Fossolo.

Fons was eind vorige eeuw een fenomeen in de streek. Hij was humorist, speelde muziek en organiseerde zijn eigen 'One Man Show'. Alfonso De Fossolo overleed in 1995 maar in Hekelgem zijn ze hun dorpsheld nog niet vergeten. "Fons' ouders waren doofstom en hij werd opgevoed bij een welbespraakte tante", vertelt Laurens Van der Schueren. "Hij stak vol kattenkwaad. Toen de Duitse soldaten hem tijdens de oorlog naar Duitsland wilden overbrengen, slaagde hij erin om zich voor te doen als een volslagen gek waardoor hij in België mocht blijven. Hij kon acteren als geen ander en het scheelde niet veel of Fons werd acteur bij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Uiteindelijk werd hij postbode in de Marollen."





Laurens deed voor zijn boek ook een beroep op enkele gastauteurs die een verfijnd beeld schetsen van de Hekelgemse grapjas. "Zijn lijflied was 'Breng eens een zonnetje onder de mensen' en dat heeft hij zelf zijn hele leven gedaan. Het hoogtepunt van zijn artistieke carrière was zijn 'Fantastische One Man Show' in 1974 in de veel te kleine Gildenzaal. De mensen hingen aan zijn lippen. Eigenlijk was hij de Hekelgemse Uilenspiegel."





Het boek kost 14 euro en telt 125 pagina's. Bestellen kan via laurens28vds@telenet.be. (WDS)