Verdachte verzet zich met geweld na achtervolging door Affligem en Ternat Tom Vierendeels

14 februari 2019

16u53 5 Affligem De lokale politiezone TARL heeft in de Essenestraat in Ternat een man klemgereden die via de E40 wegvluchtte bij een verkeerscontrole in de Affligemse Bellestraat. Onderweg raakte de man betrokken bij een ongeval. Hij stond geseind voor gerechtelijke feiten.

De politie had zich op dinsdag opgesteld langs de Bellestraat in Affligem voor een verkeerscontrole, maar merkte op hoe een aankomende wagen plots wegvluchtte en de E40 richting Brussel opreed. De achtervolging werd ingezet en de agenten zagen hoe de man een ongeval op de snelweg veroorzaakte en alsnog doorreed. Uiteindelijk kon het zwaar beschadigde voertuig in de Ternatse Essenestraat aan de kant gezet worden. De man verzette zich hevig en gebruikte geweld, waardoor de politieagenten heel wat moeite hadden om de verdachte te overmeesteren.

De man werd overgebracht naar het commissariaat in Liedekerke, terwijl hij onderweg ook het politievoertuig waarin hij vervoerd werd, beschadigde. Bij controle bleek de man geseind te staan in een dossier van de Federale Gerechtelijke Politie. De federale rechercheurs kwamen naar Liedekerke om de man te ondervragen. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om de man te dagvaarden voor de Brusselse correctionele rechtbank. Zijn wagen en een grote som geld die hij bij zich had, werden in beslag genomen. Het rijbewijs van de verdachte werd voor vijftien dagen ingetrokken.