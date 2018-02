Veel kritiek op samenstelling mobiliteitsraad 23 februari 2018

02u34 0 Affligem De oprichting en samenstelling van een mobiliteitsraad oogst veel kritiek, zowel van meerderheid als oppositie. De oprichting van de adviesraad werd maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad, maar raadsleden van zowel N-VA, CD&V en Open VLD hebben hun bedenkingen bij het initiatief.

Het idee voor de mobiliteitsraad gaat uit van schepen Guy Uyttersprot (N-VA) maar volgens coalitiepartner CD&V is er veel te lang getalmd. Open VLD-fractieleider Tim Herzeel is dan weer van mening dat er te veel politici in de raad zullen zetelen. "De meerderheid in de mobiliteitsraad bestaat uit politici. Dit is dus geen volwaardig adviesorgaan", zegt Herzeel.





Grootste deel niet vertegenwoordigd

Volgens Tim t'Kint (N-VA) bestaat de mobiliteitsraad vooral uit fietsers en voetgangers maar niet uit automobilisten of gebruikers van het openbaar vervoer. "Volgens officiële cijfers wordt 84 procent van de deelnemers aan onze mobiliteit niet eens vertegenwoordigt in deze raad", zegt t'Kint. "Dat fietsers en wandelaars in de raad zetelen is goed, maar je kan die 12 procent zwakke weggebruikers niet laten beslissen voor iedereen. Er zijn nochtans voldoende organisaties zoals VAB, Febiac, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers die ook willen meepraten. Bovendien is in de raad ook geen stem gegeven aan de werkgevers of de middenstanders."





Te laat

Volgens bevoegd schepen Guy Uyttersprot komt de kritiek te laat. "De samenstelling werd binnen het schepencollege goedgekeurd en we gaan ons aan de gemaakte afspraken houden", zegt hij. (WDS)