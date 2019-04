Vandalen proberen offerblok in grot leeg te roven WDS

03 april 2019

16u50 0 Affligem De Grot van Onze Lieve Vrouw in Teralfene werd mikpunt van vandalen. Zij probeerden het offerblok leeg te roven.

De schade aan de grot werd dinsdag vastgesteld. “De daders gebruikten vermoedelijk een schroevendraaier om het offerblok open te breken”, meldt Erwin Vanmol van de vzw Vrienden van de Grot. “De offertafel staat in de grot waardoor de daders via de tralies tewerk moesten gaan. Er werd geen buit gemaakt want het offerblok was nog maar pas leeggemaakt. De schade is wel heel jammer omdat we de offertafel in bruikleen hadden gekregen.”

De politie kwam langs om proces-verbaal op te maken maar van de daders is voorlopig geen spoor.

Tijdens de examenperiodes komen veel mensen een kaars branden in de Teralfense grot. De beheerders overwegen nu een bewakingscamera te plaatsen.