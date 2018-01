Van N-VA-wieg naar Groen-lijst HIL D'HAESE MAAKT OPMERKELIJKE POLITIEKE OVERSTAP WIM DE SMET

31 januari 2018

02u30 0 Affligem Voormalig OCMW-raadslid Hil D'Haese, tevens de oprichtster van N-VA Affligem, zal in oktober op de lijst van Groen staan. Die partij scheurt zich af van de lijst van burgemeester Walter De Donder. "Onze gemeente kan zich best wat meer bezighouden met het milieu."

Hil D'Haese stond in 2001, na het uiteenvallen van de Volksunie, aan de wieg van N-VA Affligem. Ze werd de eerste voorzitter en zetelde ook in de nationale partijraad. In 2003 was ze kandidaat voor zowel de senaat als het Europees parlement.





Zes jaar geleden kondigde D'Haese haar afscheid aan bij N-VA, omdat ze vond dat de partij te ver naar rechts opgeschoven was. Maar ze bleef wel politiek actief, als onafhankelijke kandidaat op de Lijst van de Burgemeester. En nu gaat ze nog een stevig stapje verder naar links: de lijst van Groen. "Ik was uitgekeken op de traditionele politiek", vertelt ze. "Oorspronkelijk was ik niet meer van plan om me te engageren, maar de mensen van Groen zijn jong en idealistisch. En het milieuaspect is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Affligem wordt volgebouwd en dat zint me niet. Door de overvloed aan verkeer is ook de luchtkwaliteit hier niet zo best. Zelf word ik elke dag wakker door het lawaai op de E40. We kunnen dus wel enkele milieuvriendelijke maatregelen gebruiken."





D'Haese blijft wel een onafhankelijke kandidaat, en wordt dus geen lid van Groen. "Ik wil de leden vooral helpen", zegt ze. "Ik ben het ook niet altijd eens met de nationale standpunten van Groen, maar dat is ook de reden waarom ik me als verruimingskandidaat aanbiedt. De lijst aanvoeren, ga ik niet doen. Ik wil hooguit duwen."





Een ooit prominente N-VA'er die overstapt naar Groen: voor D'Haese is het geen opmerkelijke zet. "Ik was eigenlijk een echte Volksunie-supporter", vertelt ze. "Dat was destijds de enige partij die ook inzat met het milieu en tegelijk ook sociale standpunten innam. Na het ontploffen van de Volksunie ben ik naar N-VA gegaan, maar daar merkte ik al snel dat er te veel naar rechts opgeschoven werd. Dat is niet mijn ding. Ik heb geleefd als een alleenstaande moeder met een ongeneeslijk zieke zoon. Ik weet hoe belangrijk een sociaal beleid is."





Postjes uitdelen

D'Haese heeft het ook gehad met de traditionele politiek. "We hebben in Affligem dertig jaar lang een liberale burgemeester gehad die postjes uitdeelde aan iedereen. En de nieuwe wind onder burgemeester De Donder is ook al gaan liggen. Ook nu worden er mensen in het gemeentehuis benoemd zonder enig examen. Het is dus allemaal niet veel beter dan vroeger. Die corrupte zaken ben ik meer dan beu. En ook N-VA is intussen een traditionele partij geworden."