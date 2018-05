Twee gewonden na spectaculair ongeval MICHIEL ELINCKX

27 mei 2018

12u51 0 Affligem Zaterdagavond zijn twee mensen afgevoerd na een spectaculair ongeval op de E40. Een grijze terreinwagen en een blauwe Ford kwamen in een aanraking. De terreinwagen werd van de baan geslingerd en kwam op zijn dak terecht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21 uur net voorbije de afrit van de E40 in Affligem, richting Gent. Een blauwe Ford tikte een grijze terreinwagen aan. De Ford belandde in de vangrail, de terreinwagen ging overkop de berm in. De brandweer moest de chauffeur van de terreinwagen bevrijden. Twee mensen werden meteen naar het ziekenhuis van Aalst gevoerd. Ze verkeerden niet in levensgevaar. De brandweer had heel wat moeite om alle brokstukken op te ruimen. Hierdoor ontstond er een lange file op de snelweg. Omstreeks 22.30 uur werd de weg volledig vrijgemaakt.