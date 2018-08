Tunnel onder E40 wacht op tweede leven KOKER NIET LANGER ONDER WATER DANKZIJ DROOGTE WIM DE SMET

07 augustus 2018

02u34 0 Affligem De vergeten veetunnel onder de E40 is, dankzij het droge weer, weer toegankelijk. Wandelaars en natuurliefhebbers ijveren bij het gemeentebestuur om de tunnel te renoveren, zodat hij permanent gebruikt kan worden.

Het dossier van de veetunnel onder de autosnelweg in Essene haalde zeven jaar geleden al de gemeenteraad. Het was raadslid Tim t'Kint die de tunnel had herontdekt en voorstelde om de koker te herstellen. "De tunnel stond op dat moment onder water en was niet toegankelijk", zegt t'Kint. "Maar goed, mits de juiste aanpassingen zou het mogelijk zijn om het water weg te pompen. De toenmalige bestuursploeg beloofde daar werk van te maken, maar uiteindelijk is er niets van in huis gekomen. Dat is jammer, want die tunnel zegt ook iets over ons eigen verleden. Bij de aanleg van de E40 in 1958 werd nog rekening gehouden met de landbouwers in ons dorp. Dankzij de tunnel konden zij hun dieren van de ene kant van de snelweg naar de andere kant overbrengen. Vandaag staan er weinig of geen dieren meer op deze locatie maar ondanks de aanwezigheid van de E40 blijft het een mooi en afgelegen groen paradijsje."





Opnieuw toegankelijk

Door de hitte van de voorbije weken is intussen ook het water weggetrokken en is de tunnel opnieuw toegankelijk. Meer nog, tijdens de werken aan de E40 van vorige maand, besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om ook de tunnel schoon te maken. "En daardoor is het nu eenvoudig geworden om onder de E40 door te wandelen", zegt Manu Van Droogenbroeck uit de nabije Lombeekstraat. "Samen met enkele vrienden hebben we de tunnel opgesnord en dit zou echt een heel mooie wandelweg kunnen worden. Langs beide kanten van de E40 kom je eigenlijk in een groen gebied terecht."





Manu wil AWV of het gemeentebestuur overtuigen om de tunnel begaanbaar te houden. "Onder het beton van de tunnel loopt een beek", weet hij. "Die zit vol bladeren en modder. Als die smurrie wordt uitgegraven, is het mogelijk om de tunnel toegankelijk te maken, ook tijdens de wintermaanden. Het is gewoon een kwestie van goed onderhoud. Ik ga deze week contact opnemen met de verantwoordelijken om dit voorstel te lanceren."





Beheerder

Schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA) is het idee niet ongenegen, maar vreest dat de gemeente alleen de tunnel niet kan renoveren. "AWV beheert de autosnelweg en dus ook de tunnel die er onder ligt", zegt Uyttersprot. "Ik wil wel informeel eens contact opnemen met de minister van Mobiliteit om te checken wat de mogelijkheden zijn. Maar AWV zal sowieso de verantwoordelijkheid moeten nemen. Voldoet de tunnel aan de veiligheidsvoorschriften? Dat weten we voorlopig niet. Bovendien bevindt de tunnel zich in een moerassig gebied. Is het wel haalbaar om die koker droog te houden?"