Tim t'Kint zegt politiek na kwarteeuw vaarwel TEGENDRAADS RAADSLID ZAT 23 JAAR IN OPPOSITIE WIM DE SMET

11 juli 2018

02u34 0 Affligem Gemeenteraadslid Tim t'Kint (48) zegt na 25 jaar de politiek vaarwel. t'Kint zal in de Affligemse politiek herinnerd worden als tegendraads woelwater, soms wat eigengereid, maar altijd goed voor een eigen mening en een batterij aan voorkeurstemmen. "23 jaar oppositie, dat vond ik helemaal niet erg."

Tim t'Kint belandde op 1 januari 1995 in de gemeenteraad. Hij was toen amper 24, jaar maar had in de maanden voordien zijn eigen partij opgericht: JA, wat stond voor Jong Affligem. "In die tijd had de traditionele politiek geen oog voor jongeren", weet t'Kint. "Ik kom uit een familie die nogal wat politici telde. Mijn ouders hadden me altijd aangeraden om ver van de politiek weg te blijven. Maar op die leeftijd is die wijze raad de beste stimulans om net het tegenovergestelde te doen (lacht). Dus richtten we samen met een bende jonge mensen, allen tussen 18 en 25 jaar, onze eigen partij op. Het was geen aanval op de burgemeester, maar eerder op de gevestigde machten. JA behaalde uiteindelijk een zetel en die was voor mij. We misten maar net onze tweede zetel."





Omdat toenmalig burgemeester Leo Guns een absolute meerderheid had behaald in 1994, belandde de pasverkozen Tim t'Kint in de oppositie. Maar niet voor lang. "Er waren problemen binnen de meerderheid en samen met de VU depanneerde ik de bestuursmeerderheid van Guns. Ik werd zelfs drie jaar schepen, onder meer bevoegd voor Openbare Werken. Dat was zeer leerzaam, maar ik had niet de maturiteit om met zo'n schepenmandaat om te gaan. De relatie met de burgemeester vertroebelde snel."





Cordon sanitaire

Bij de verkiezingen die volgden, in 2000, kwam t'Kint op met de lijst van de VU/ID. En nog eens 6 jaar later was hij de lijsttrekker van het kartel Vlaams Belang/Leefbaar Affligem. "We behaalden toen vier zetels, maar het cordon sanitaire zorgde ervoor dat we in de oppositie bleven", vertelt hij. "De plaatselijke partijafdelingen van zowel Vld als CD&V waren nochtans bereid om een coalitie te sluiten, maar de hoofdkwartieren in Brussel staken daar een stokje voor. Ze zullen dat nu wel tegenspreken, maar ik weet wat ons toen gezegd is. Affligem was bijna onbestuurbaar geworden."





Energie is op

Na een kwarteeuw in de gemeenteraad, gooit t'Kint nu de handdoek. "Die 23 jaar oppositiewerk heb ik nooit als vervelend ervaren, ook al zal het bijna een record zijn. Het was echt plezant om in de gemeenteraad het debat met argumenten aan te gaan. Maar de huidige burgemeester is niet meer vatbaar voor argumenten. Bovendien stel ik bij mezelf vast dat ik vaak pas op het laatste nippertje besef dat er een gemeenteraad gepland is. Dat is geen goed teken. Het betekent dat je de politiek moet overlaten aan mensen die meer energie hebben."