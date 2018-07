Tiende editie van Bleregem Kermis met derde mascotte 30 juli 2018

In de wijk Bleregem in Hekelgem vindt komend weekend voor de tiende keer de jaarlijkse Bleregem Kermis plaats. De organisatoren moesten voor deze editie op zoek naar een nieuwe mascotte. De vorige mascottes werden immers vernield en gestolen.

"Het reuzenkonijin Blaro is onze mascotte, maar die werd vorig jaar gestolen", meldt voorzitter Luc D'Hoe. "Eerst dachten we dat het om een volkse grap ging, maar we hebben onze Blaro niet teruggekregen. Dus hebben we, alweer, een nieuw exemplaar besteld. De eerste mascotte werd enkele jaren geleden al vernield. De naam Blaro verwijst naar de figuur die zijn naam gaf aan onze wijk."





Bleregem Kermis start vrijdag met een gratis optreden van Alex, Rudi & Ilse en de The Starshifterband. Op zaterdag is er de rommelmarkt en een optreden van de Merchtemse Steltenlopers. Om 18 uur is er barbecue, gevolgd door een concert van De Katholieke Gilde (om 19.30 uur). Op zondag wordt vol-au-vent geserveerd en is er een optreden van De Groebby's.





Zoals elk jaar gaan de opbrengsten van Bleregem Kermis naar een goed doel. Dit jaar schonken de organisatoren een cheque van 750 euro aan het project 'Lieselot en Tomas voor Tashi'. Dit Affligemse koppeltje was in 2015 op reis door Nepal toen het land getroffen werd door een zware aardbeving. Hun lokale gids, Tashi, redde hen van de dood en daarom zamelen Lieselot en Thomas nu geld in voor plaatselijke projecten. (WDS)