Tibo Nevens: "Fantastisch om te winnen in koers met profs" 07 augustus 2018

De Havenpijl werd een hoogdag voor het wielrennen in Vlaams-Brabant. Tibo Nevens was de snelste in de sprint en mocht voor het eerst een grote zege bij de beloften op zijn palmares bijschrijven. De Affligemnaar versloeg Edward Planckaert. De eindwinst in de Topcompetitie was dan weer voor Arne Marit.

De ontlading was groot bij Tibo Nevens na zijn knappe winst in de Havenpijl. "Het werd vooral in het eerste koersgedeelte een bijzonder snelle race. Er waren ook veel aanvalspogingen, maar die leverden aanvankelijk niet veel op. Bij het ingaan van de plaatselijke ronden ontstond er toch een kopgroep die vijftig seconden voorsprong kon nemen. Toen werd het link, ook al omdat Lotto-Soudal U23 en Topsport Vlaanderen het voortouw namen. De ploegmakkers hebben samen met EFC hard gewerkt om de kloof te dichten. Pas op vierhonderd meter van de finish lukte dat. Even had ik nog problemen met de ketting, maar uiteindelijk kon ik vlot over Edward Planckaert gaan en met duidelijk verschil winnen. Het is fantastisch om te winnen in een koers waar ook profs aan de start stonden."





Voor Tibo Nevens is het een eerste echte grote vis bij de beloften. "Eindelijk word ik beloond na een periode met behoorlijk wat miserie. Ik sukkelde met de rug en nadien met mijn bloedwaarden. Ik kreeg soms te horen dat ik te afwachtend koerste. Deels klopte die kritiek ook, maar soms kon ik gewoon niet beter. Ik heb deze zomer de knop omgedraaid en probeer nu vaak mee te gaan met een groepje en de koers te kleuren. Uitgerekend gisteren heb ik me op advies van de ploegleider rustig gehouden."





Zondag start Tibo Nevens in het Belgisch kampioenschap. "Het Bk is een loterij. Op de snelle omloop zijn er pak kandidaten op de tricolore trui. Ik zie wel wat er in Stabroek op mij afkomt. Ook nadien blijft het druk voor mij. Drie dagen later start de Ronde van Oost-Vlaanderen. Voor mijn ploeg is dat een belangrijke koers. Vijf dagen lang gaan enkel beloften met elkaar de strijd aan." (EVL)