Straten krijgen nieuwe laag asfalt 11 augustus 2018

02u36 0

Het gemeentebestuur maakt 150.000 euro vrij om vier asfaltwegen te herstellen. Het gaat om het wegdek in delen van de Domentveldstraat, de Zwarteberg, de Kaaistraat en de Eksterenberg. Ook de asfaltstroken in de Terlindenstraat en twee voetwegen in Essene worden aangepakt. "De werken omvatten het affrezen of opbreken van de huidige verharding om nadien een nieuwe toplaag aan te leggen", meldt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA). "Verder worden ook de asfaltstroken aan weerszijden van het beton in de Terlindenstraat voorzien van een nieuwe toplaag. De voetwegen nr. 37 en 40, het traject vanaf de Burgemeester Wambacqstraat tot de Dokkenstraat in Essene worden aangepakt." De werken starten midden september. (WDS)